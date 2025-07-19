Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật điện, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thi công.
Lập dự toán, tính toán vật tư, thiết bị điện cho công trình.
Giám sát thi công hệ thống điện, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục điện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Phối hợp với các nhà thầu phụ, tư vấn, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện, điện tử
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô BT4-5, đường Đấu Mã, khu đô thị Phúc Ninh, phường Vũ Ninh , Thành phố Bắc NInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

