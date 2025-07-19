Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật điện, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình thi công.

Lập dự toán, tính toán vật tư, thiết bị điện cho công trình.

Giám sát thi công hệ thống điện, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục điện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phối hợp với các nhà thầu phụ, tư vấn, chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện, điện tử

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.