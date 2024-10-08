Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch triển khai dự án, phương án nhân lực, máy móc dụng cụ thi công, vật tư thi công đáp ứng tiến độ dự án.
- Tổ chức và kiểm soát công việc dự án, đảm bảo các thành viên dự án thực hiện theo phạm vi yêu cầu & đưa ra phương án xử lý kịp thời đảm bảo tiến độ dự án.
- Thiết lập kế hoạch và kiểm soát tất cả các giai đoạn của dự án (khởi động, triển khai, kết thúc): triển khai hàng về, nghiệm thu, lắp đặt, chạy thử và bàn giao dự án.
- Kiểm soát hợp đồng, phạm vi công việc, các phát sinh, đảm bảo tiến độ thanh toán dự án.
- Kiểm soát & cập nhật chi phí dự án, đảm bảo các khoản chi nằm trong Ngân sách phê duyệt.
- Đại diện làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư, các Nhà thầu, Cơ quan chức năng khác xử lý các vấn đề vướng mắc ở công trường.
- Lập hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục làm việc với Cơ quan Nhà nước nghiệm thu, đấu nối hệ thống
- Tổ chức kiểm soát việc sử dụng vật tư, thiết bị, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công
- Tổ chức kiểm soát chất lượng dự án theo yêu cầu kỹ thuật của dự án & tiêu chuẩn của Công ty
- Tổ chức kiểm soát hệ thống An toàn, an ninh, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty.
- Thông tin chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về hệ thống Điện, hệ thống Cơ (nhiệt lạnh, cấp thoát nước…), hoặc tương đương.
- Giới tính: Nam.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, Project và các phần mềm chuyên ngành
- Am hiểu bao quát về các hệ thống Cơ Điện.
- Nắm bắt tổng thể và có kiến thức về bản vẽ, biện pháp thi công, hoạt động, vận hành của các hệ thống.
- Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và thi công cơ điện.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; kỹ năng quản lý, giám sát; kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo; kỹ năng giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và đọc tài liệu chuyên ngành là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15.000.000- 25.000.000đ, trao đổi khi phỏng vấn Phụ cấp đi công trình theo quy định của công ty Thưởng theo kết quả công việc Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Mức lương 15.000.000- 25.000.000đ, trao đổi khi phỏng vấn
Phụ cấp đi công trình theo quy định của công ty
Thưởng theo kết quả công việc
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

