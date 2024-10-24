Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P 303 Tòa nhà GT Building, Số 403 Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khảo sát, lên kế hoạch, lắp đặt và vận hành các máy công cụ từ máy thường tới máy CNC: phay, tiện, mài, khoan, doa...kèm theo các loại máy gia công tia lửa điện: xung, cắt dây, plasma...và 1 số máy móc thuộc các ngành nghề khác.

- Làm việc về các thiết bị điện, điện tử tự động hóa, các hệ thống tự động.

- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật của các thiết bị điện, máy móc liên quan đến điện, để áp dụng vào việc lắp đặt, bảo hành, sửa chữa các máy móc.

- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng của các máy.

- Trực tiếp thực hiện các công việc lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và chuyển giao công nghệ các thiết bị, dây chuyền công nghệ.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Bộ phận và lãnh đạo công ty giao phó.

-Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành tự động hóa, cơ điện tử, cơ khí.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm về lắp đặt, chuyển giao công nghệ; bảo dưỡng, sửa chữa phần điện – điều khiển và phần cơ khí của các máy công cụ thông thường, máy CNC, hệ thống/dây chuyền tự động, ...

- Có khả năng đi công tác xa, dài ngày theo tính chất công việc.

- Có máy tính cá nhân.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15tr (Tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

- Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.

- Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.

- Được xét tăng lương hàng năm, theo năng lực.

- Được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Cad/Cam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.