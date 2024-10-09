Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập dự án, thiết kế, giám sát thi công trong lĩnh vực Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật có ứng dụng công nghệ thông tin. Biết phân tích các khái niệm công nghệ, mạng, lựa chọn phương án kỹ thuật đầu tư, Thiết kế hệ thống lắp đặt thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ quan điểm trước các cơ quan kiểm tra, thẩm định dự án. Làm việc với các hãng thiết bị trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trong phạm vi công việc được công ty giao nhiệm vụ. Kiểm tra thông số kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, dự thầu so với thực tế. Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Lập dự án, thiết kế, giám sát thi công trong lĩnh vực Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật có ứng dụng công nghệ thông tin.
Biết phân tích các khái niệm công nghệ, mạng, lựa chọn phương án kỹ thuật đầu tư, Thiết kế hệ thống lắp đặt thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ quan điểm trước các cơ quan kiểm tra, thẩm định dự án.
Làm việc với các hãng thiết bị trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trong phạm vi công việc được công ty giao nhiệm vụ.
Kiểm tra thông số kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, dự thầu so với thực tế.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn Thông hoặc các ngành gần công nghệ thông tin. Có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các đối tác có lĩnh vực kinh doanh tương đương. Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao. Mong muốn làm việc lâu dài với công ty.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn Thông hoặc các ngành gần công nghệ thông tin.
Có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các đối tác có lĩnh vực kinh doanh tương đương.
Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.
Mong muốn làm việc lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ làm thêm giờ: Làm ngày lễ tết 400%, làm ngày nghỉ tuần 300%, ngày thường 250%. Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước. Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên: Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,...
Chế độ làm thêm giờ: Làm ngày lễ tết 400%, làm ngày nghỉ tuần 300%, ngày thường 250%.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Được hưởng các chính sách chăm sóc nhân viên: Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, XÂY LẮP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

