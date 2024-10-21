Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong hệ thống xử lí nước cấp, xử lí nước thải. Hỗ trợ khách hàng: Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị của công ty cung cấp. Hỗ trợ các nhân viên phòng kinh doanh: Giải đáp, đào tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan cho các nhân viên phòng kinh doanh. Kiểm tra xử lý các trường hợp bảo hành sản phẩm Phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn cho khách hàng. Báo cáo tình trạng công việc cho quản lí. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học: Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường/ Kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành tương đương. Có kinh nghiệm 2 năm làm việc trong ngành môi trường hoặc tương đương Có kinh nghiệm về lắp đặt, vận hành các hệ xử lí nước cấp, nước thải Đọc hiểu bản vẽ cơ bản Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu tiếng anh Tinh thần nhiệt huyết công trong việc, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 10-15 triệu/tháng Thưởng tháng 13: 3- 5 tháng lương tổng thu nhập Phụ cấp: Xe công ty, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác phí theo ngày, xăng xe, lưu trú, tiếp khách.. Chính sách tăng lương định kỳ 1 lần/ năm Thưởng thâm niên từ 1,4tr - 1,8 triệu/ Năm Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động Các hoạt động tập thể: Du lịch hằng năm, Teambuilding, Gameshow, CLB Bóng đá... Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch... Bảo hiểm tai nạn 24/24 khi đi công tác

