Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dầu khí/Hóa chất Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
- Hồ Chí Minh: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong hệ thống xử lí nước cấp, xử lí nước thải.
Hỗ trợ khách hàng: Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị của công ty cung cấp.
Hỗ trợ các nhân viên phòng kinh doanh: Giải đáp, đào tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan cho các nhân viên phòng kinh doanh.
Kiểm tra xử lý các trường hợp bảo hành sản phẩm
Phối hợp với nhân viên kinh doanh để tư vấn cho khách hàng.
Báo cáo tình trạng công việc cho quản lí.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học: Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường/ Kỹ thuật điện hoặc chuyên ngành tương đương.
Có kinh nghiệm 2 năm làm việc trong ngành môi trường hoặc tương đương
Có kinh nghiệm về lắp đặt, vận hành các hệ xử lí nước cấp, nước thải
Đọc hiểu bản vẽ cơ bản
Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Tinh thần nhiệt huyết công trong việc, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.
Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận: 10-15 triệu/tháng
Thưởng tháng 13: 3- 5 tháng lương tổng thu nhập
Phụ cấp: Xe công ty, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác phí theo ngày, xăng xe, lưu trú, tiếp khách..
Chính sách tăng lương định kỳ 1 lần/ năm
Thưởng thâm niên từ 1,4tr - 1,8 triệu/ Năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động
Các hoạt động tập thể: Du lịch hằng năm, Teambuilding, Gameshow, CLB Bóng đá...
Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch...
Bảo hiểm tai nạn 24/24 khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
