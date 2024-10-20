Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và vận hành hệ thống điện, máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống tưới...

- Thực hiện bảo trì,khắc phục sự cố và sửa chữa máy móc thiết bị hệ thống điện tại các nhà máy, xí nghiệp và khu liên hợp;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị điện.

+. Nơi làm việc

KHU LIÊN HỢP SNUOL – CAMPUCHIA: Ấp Sre Thmey, xã Khseum, huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia. (Đơn vị cách cửa khẩu Hoa Lư – Tỉnh Bình Phước: 40 km).

- KHU LIÊN HỢP KOUN MOM – CAMPUCHIA: Ấp Srae Chhuk, xã Chey Otdom, huyện Lumphat, tỉnh Ratanakiri, Campuchia. (Đơn vị cách cửa khẩu Lệ Thanh – Tỉnh Gia Lai: 90 km).

- KHU LIÊN HỢP HAGL AGRICO LÀO : Km 31, bản Hạt Xăn, huyện Xaysettha, tỉnh Attapeu, Lào. (Đơn vị cách cửa khẩu Bờ Y – Tỉnh Kon Tum: 70 km).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện, Hệ thống Điện, Điện Công nghiệp...

2.Độ tuổi, sức khoẻ: Từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe tốt

3. Thái độ làm việc:

- Tích cực, chuẩn mực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị công ty;

4.Năng lực chuyên môn:

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Autocad 2D.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Nghỉ phép 12 ngày/năm;

- Công ty hỗ trợ nhà lưu trú, tiền cơm;

- Có cơ hội đào tạo và thăng tiến;

- Tiền thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

