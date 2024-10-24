Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP
- Hà Nội: Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 7 - 16 Triệu
Tham gia vào các dự án thi công, lắp đặt hệ thống điện nhẹ cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thương mại.
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, lập dự toán cho các hạng mục điện nhẹ.
Lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị điện nhẹ như: hệ thống chiếu sáng, hệ thống camera, hệ thống báo cháy, hệ thống âm thanh, hệ thống mạng LAN/WAN, hệ thống điều khiển tự động...
Kiểm tra, xử lý sự cố, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện nhẹ.
Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thi công, lắp đặt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức cơ bản về điện nhẹ, các thiết bị điện nhẹ.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có khả năng bóc tách khối lượng, lập dự toán.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông, IT - phần cứng, điện tử/điện lạnh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực . Thu Nhập Từ 7.000.000-16.000.000
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
