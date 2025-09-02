Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Kiểm soát khối lượng, chất lượng thi công trên công trường đảm bảo theo đúng thiết kế, bản shopdrawing đã được phê duyệt;
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành;
- Tham gia hướng dẫn tổ đội triển khai thi công.
Địa điểm làm việc:
- Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
- Sân bay Long Thành, Đồng Nai
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Điện nhẹ, Điện công nghiệp, Điện động hóa, điện tử viễn thông...
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, excel, PPT, AutoCad. Ứng viên có lợi thế hơn khi có thế mạnh về Revit MEP, Shopdrawing;
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, excel, PPT, AutoCad. Ứng viên có lợi thế hơn khi có thế mạnh về Revit MEP, Shopdrawing;
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: hấp dẫn theo năng lực và hiệu suất làm việc;
- Thưởng hiệu suất hàng tháng, thưởng thành tích đột xuất hàng quý, năm, thưởng hiệu quả dự án, lương tháng 13.
- Cung cấp phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp;
- Hỗ trợ nhà ở tập thể, chi phí điện nước sinh hoạt tập thể tại dự án; chi phí đi lại công tác.
- Chế độ Bảo hiểm, Phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Bổ nhiệm vai trò quản lý ngay khi xét thấy đủ năng lực và ý thức và kinh nghiệm.
- Thưởng hiệu suất hàng tháng, thưởng thành tích đột xuất hàng quý, năm, thưởng hiệu quả dự án, lương tháng 13.
- Cung cấp phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp;
- Hỗ trợ nhà ở tập thể, chi phí điện nước sinh hoạt tập thể tại dự án; chi phí đi lại công tác.
- Chế độ Bảo hiểm, Phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Bổ nhiệm vai trò quản lý ngay khi xét thấy đủ năng lực và ý thức và kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI