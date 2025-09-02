Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

- Kiểm soát khối lượng, chất lượng thi công trên công trường đảm bảo theo đúng thiết kế, bản shopdrawing đã được phê duyệt;

- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành;

- Tham gia hướng dẫn tổ đội triển khai thi công.

Địa điểm làm việc:

- Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

- Sân bay Long Thành, Đồng Nai

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Điện nhẹ, Điện công nghiệp, Điện động hóa, điện tử viễn thông...

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, excel, PPT, AutoCad. Ứng viên có lợi thế hơn khi có thế mạnh về Revit MEP, Shopdrawing;

- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: hấp dẫn theo năng lực và hiệu suất làm việc;

- Thưởng hiệu suất hàng tháng, thưởng thành tích đột xuất hàng quý, năm, thưởng hiệu quả dự án, lương tháng 13.

- Cung cấp phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp;

- Hỗ trợ nhà ở tập thể, chi phí điện nước sinh hoạt tập thể tại dự án; chi phí đi lại công tác.

- Chế độ Bảo hiểm, Phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;

- Bổ nhiệm vai trò quản lý ngay khi xét thấy đủ năng lực và ý thức và kinh nghiệm.

