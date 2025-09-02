Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Kiểm soát khối lượng, chất lượng thi công trên công trường đảm bảo theo đúng thiết kế, bản shopdrawing đã được phê duyệt;
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành;
- Tham gia hướng dẫn tổ đội triển khai thi công.
Địa điểm làm việc:
- Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên
- Sân bay Long Thành, Đồng Nai

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Điện nhẹ, Điện công nghiệp, Điện động hóa, điện tử viễn thông...
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, excel, PPT, AutoCad. Ứng viên có lợi thế hơn khi có thế mạnh về Revit MEP, Shopdrawing;
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Từ 03 đến 06 tháng kinh nghiệm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: hấp dẫn theo năng lực và hiệu suất làm việc;
- Thưởng hiệu suất hàng tháng, thưởng thành tích đột xuất hàng quý, năm, thưởng hiệu quả dự án, lương tháng 13.
- Cung cấp phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp;
- Hỗ trợ nhà ở tập thể, chi phí điện nước sinh hoạt tập thể tại dự án; chi phí đi lại công tác.
- Chế độ Bảo hiểm, Phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Bổ nhiệm vai trò quản lý ngay khi xét thấy đủ năng lực và ý thức và kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 15/2, Phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

