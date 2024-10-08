Tuyển Kỹ Sư Dữ Liệu thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho các dự án nghiên cứu và phát triển của công ty Trực tiếp thực hiện thu thập và xử lý dữ liệu Phát triển các mô hình và thuật toán để phân tích và xử lý dữ liệu Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Toán tin, Phân tích dữ liệu, ... Có kiến thức về các kỹ thuật phân tích và xử lý dữ liệu (ví dụ: làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích thống kê, trực quan hóa dữ liệu, ...) Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: Python, R, SQL Có kiến thức về các thư viện và công cụ phân tích dữ liệu (ví dụ: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib) Có hiểu biết về hệ thống, các khái niệm về GIS là lợi thế Có hiểu biết và đã sử dụng một trong các thư viện, cơ sở dữ liệu và công cụ về GIS là một lợi thế: PostGIS, Geopandas, QGIS Desktop, Google Earth Engine, ... Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có trách nhiệm cao với công việc, học hỏi nhanh chóng

Tại Công ty TNHH Giải pháp tiếp thị địa lý Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc bởi các chuyên gia Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp tiếp thị địa lý Việt Nam

