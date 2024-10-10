Tuyển IT phần mềm Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Epic - Ngõ 19 - Duy Tân - Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Thiết kế và phát triển mở rộng các job xử lý dữ liệu

- Giám sát dữ liệu, chạy và migrate, chuyển đổi dữ liệu giữa các datasources.

- Đảm bảo chất lượng dữ liệu

- Chịu trách nhiệm bảo trì, cải thiện, làm sạch và thao tác dữ liệu, khắc phục các sự cố tồn tại

- Tối ưu hóa CSDL và duy trì nâng cấp các chuẩn kiến trúc của dữ liệu

- Xây dựng các tài liệu Thiết kế tổng thể, giải pháp, Thiết kế chi tiết, tài liệu Giám sát.

- Nghiên cứu công nghệ mới

- Xây dựng framework xử lý dữ liệu

- Giám sát số liệu, phân tích để đưa ra các cải tiến hệ thống và quy trình xử lý dữ liệu

- Phát triển các báo cáo adhoc

- Thiết kế, implement, hỗ trợ các dữ liệu quan trọng và dữ liệu theo thời gian thực

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan

• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin.

• Tiếng anh theo chuẩn TOEIC: 550 điểm (IIG)

2. Yêu cầu kiến thức:

- Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật

- Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Elastic Search...)

- Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream procesing, ...)

- Kiển thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...)

- Kiến thức về thiết kế, tổ chức DWH (snow schema, star schema, ...)

- Kiến thức về thiết kế, tổ chức luồng xử lý dữ liệu (batch processing, stream procesing,...)

Tại Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu từ 450 triệu VNĐ/năm.

- Phụ cấp ăn trưa: 680.000 VNĐ/tháng. Điện thoại: 200.000 VNĐ/tháng.

- Chế độ thưởng theo quý, năm; tiền quà các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn; hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hằng năm...

- Hưởng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Luật Lao động và của Tập đoàn

- Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

