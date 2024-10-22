Tuyển Xây dựng Công Ty TNHH IDE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công ty TNHH IDE Việt Nam - Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12., Quận 12

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tham gia vào quá trình lập dự toán chi phí cho các công trình xây dựng. Bóc tách khối lượng công việc, tính toán chi phí vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị, chi phí quản lý, lợi nhuận... Sử dụng phần mềm AutoCAD để vẽ bản vẽ, tính toán khối lượng, lập bảng dự toán. Soạn thảo hồ sơ dự toán, báo cáo dự toán, các tài liệu liên quan đến dự toán. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dự toán. Tham gia họp bàn, trao đổi với các bộ phận liên quan về dự toán. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức về bóc tách khối lượng, tính toán chi phí xây dựng. Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam

