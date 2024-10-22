Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Tòa nhà TTC, Quận 3
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tiếp nhận HSMT liên quan đến phạm vị công việc
Nghiên cứu bản vẽ thiết kế (Tender drawing), yêu cầu kỹ thuật (Specification), hồ sơ mời thầu để đặt câu hỏi làm rõ HSMT.
Bóc tách khối lượng thiết bị chính để hỏi giá theo Biểu mẫu – BM - 06.
Gửi yêu cầu hỏi giá đến nhà cung cấp/nhà thầu phụ theo Biểu mẫu BM - 09 Link khối lượng vào BoQ
Ráp giá nhân công lắp đặt
Kiểm tra báo giá kết hợp với trả lời của tư vấn, chủ đầu tư. Yêu cầu báo giá lại nếu chưa đáp ứng. Hỏi lại hoặc hỏi thêm tư vấn những vấn đề phát sinh sau khi bóc khối lượng để làm rõ toàn bộ hệ thống
Lập bảng so sánh để tìm giải pháp đáp ứng và giá cạnh tranh nhất, đàm phán với NCC/NTP để giảm giá
Ráp giá vât tư thiết bị và chuẩn bị các phương án dự phòng
Gửi phương án đề xuất chọn lựa VTTB cho cấp trên để quyết định chọn giải pháp cuối cùng.
Hoàn tất BoQ theo biểu mẫu đã thống nhất.
Lập bảng thông số kỹ thuật (Technical data), khác biệt với hồ sơ mời thầu (Deviation list), phương án tiết kiệm chi phí (VE)
Chuẩn bị HS kỹ thuật, catalogue, Giấy phép bán hàng, Giấy cam kết khác
Tổng hợp các dữ liệu về giá cả của từng loại công trình
Báo cáo các nội dung cần lưu ý của từng dự án
Báo cáo sau khi đi dự hội thảo, trainning của Nhà cung cấp, công tác trong và ngoài nước
Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu theo quy định
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Điện, Nhiệt lạnh, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC.
Trình bày,Đàm phán, Giao tiếp, Thương thảo tốt.
Tin học văn phòng, biết sử dụng tốt word, excel, autocad, MP
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng trúng thầu, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI)
Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm
Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ.
Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài
Tham gia CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
