Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận HSMT liên quan đến phạm vị công việc Nghiên cứu bản vẽ thiết kế (Tender drawing), yêu cầu kỹ thuật (Specification), hồ sơ mời thầu để đặt câu hỏi làm rõ HSMT. Bóc tách khối lượng thiết bị chính để hỏi giá theo Biểu mẫu – BM - 06. Gửi yêu cầu hỏi giá đến nhà cung cấp/nhà thầu phụ theo Biểu mẫu BM - 09 Link khối lượng vào BoQ Ráp giá nhân công lắp đặt Kiểm tra báo giá kết hợp với trả lời của tư vấn, chủ đầu tư. Yêu cầu báo giá lại nếu chưa đáp ứng. Hỏi lại hoặc hỏi thêm tư vấn những vấn đề phát sinh sau khi bóc khối lượng để làm rõ toàn bộ hệ thống Lập bảng so sánh để tìm giải pháp đáp ứng và giá cạnh tranh nhất, đàm phán với NCC/NTP để giảm giá Ráp giá vât tư thiết bị và chuẩn bị các phương án dự phòng Gửi phương án đề xuất chọn lựa VTTB cho cấp trên để quyết định chọn giải pháp cuối cùng. Hoàn tất BoQ theo biểu mẫu đã thống nhất. Lập bảng thông số kỹ thuật (Technical data), khác biệt với hồ sơ mời thầu (Deviation list), phương án tiết kiệm chi phí (VE) Chuẩn bị HS kỹ thuật, catalogue, Giấy phép bán hàng, Giấy cam kết khác Tổng hợp các dữ liệu về giá cả của từng loại công trình Báo cáo các nội dung cần lưu ý của từng dự án Báo cáo sau khi đi dự hội thảo, trainning của Nhà cung cấp, công tác trong và ngoài nước Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu theo quy định

