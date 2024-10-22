Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Tòa nhà TTC, Quận 3

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận HSMT liên quan đến phạm vị công việc Nghiên cứu bản vẽ thiết kế (Tender drawing), yêu cầu kỹ thuật (Specification), hồ sơ mời thầu để đặt câu hỏi làm rõ HSMT. Bóc tách khối lượng thiết bị chính để hỏi giá theo Biểu mẫu – BM - 06. Gửi yêu cầu hỏi giá đến nhà cung cấp/nhà thầu phụ theo Biểu mẫu BM - 09 Link khối lượng vào BoQ Ráp giá nhân công lắp đặt Kiểm tra báo giá kết hợp với trả lời của tư vấn, chủ đầu tư. Yêu cầu báo giá lại nếu chưa đáp ứng. Hỏi lại hoặc hỏi thêm tư vấn những vấn đề phát sinh sau khi bóc khối lượng để làm rõ toàn bộ hệ thống Lập bảng so sánh để tìm giải pháp đáp ứng và giá cạnh tranh nhất, đàm phán với NCC/NTP để giảm giá Ráp giá vât tư thiết bị và chuẩn bị các phương án dự phòng Gửi phương án đề xuất chọn lựa VTTB cho cấp trên để quyết định chọn giải pháp cuối cùng. Hoàn tất BoQ theo biểu mẫu đã thống nhất. Lập bảng thông số kỹ thuật (Technical data), khác biệt với hồ sơ mời thầu (Deviation list), phương án tiết kiệm chi phí (VE) Chuẩn bị HS kỹ thuật, catalogue, Giấy phép bán hàng, Giấy cam kết khác Tổng hợp các dữ liệu về giá cả của từng loại công trình Báo cáo các nội dung cần lưu ý của từng dự án Báo cáo sau khi đi dự hội thảo, trainning của Nhà cung cấp, công tác trong và ngoài nước Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu theo quy định
Tiếp nhận HSMT liên quan đến phạm vị công việc
Nghiên cứu bản vẽ thiết kế (Tender drawing), yêu cầu kỹ thuật (Specification), hồ sơ mời thầu để đặt câu hỏi làm rõ HSMT.
Bóc tách khối lượng thiết bị chính để hỏi giá theo Biểu mẫu – BM - 06.
Gửi yêu cầu hỏi giá đến nhà cung cấp/nhà thầu phụ theo Biểu mẫu BM - 09 Link khối lượng vào BoQ
Ráp giá nhân công lắp đặt
Kiểm tra báo giá kết hợp với trả lời của tư vấn, chủ đầu tư. Yêu cầu báo giá lại nếu chưa đáp ứng. Hỏi lại hoặc hỏi thêm tư vấn những vấn đề phát sinh sau khi bóc khối lượng để làm rõ toàn bộ hệ thống
Lập bảng so sánh để tìm giải pháp đáp ứng và giá cạnh tranh nhất, đàm phán với NCC/NTP để giảm giá
Ráp giá vât tư thiết bị và chuẩn bị các phương án dự phòng
Gửi phương án đề xuất chọn lựa VTTB cho cấp trên để quyết định chọn giải pháp cuối cùng.
Hoàn tất BoQ theo biểu mẫu đã thống nhất.
Lập bảng thông số kỹ thuật (Technical data), khác biệt với hồ sơ mời thầu (Deviation list), phương án tiết kiệm chi phí (VE)
Chuẩn bị HS kỹ thuật, catalogue, Giấy phép bán hàng, Giấy cam kết khác
Tổng hợp các dữ liệu về giá cả của từng loại công trình
Báo cáo các nội dung cần lưu ý của từng dự án
Báo cáo sau khi đi dự hội thảo, trainning của Nhà cung cấp, công tác trong và ngoài nước
Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu theo quy định

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Điện, Nhiệt lạnh, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC. Trình bày,Đàm phán, Giao tiếp, Thương thảo tốt. Tin học văn phòng, biết sử dụng tốt word, excel, autocad, MP
Tốt nghiệp Đại học Chuyên nghành Điện, Nhiệt lạnh, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC.
Trình bày,Đàm phán, Giao tiếp, Thương thảo tốt.
Tin học văn phòng, biết sử dụng tốt word, excel, autocad, MP

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng trúng thầu, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI) Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ. Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài Tham gia CLB thể thao
Lương tháng 13, thưởng trúng thầu, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nhân viên/phòng ban xuất sắc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PVI)
Khám sức khỏe, du lịch, YEP hằng năm
Tặng 1 GIỜ về sớm các ngày Lễ.
Tham gia các khóa Đào tạo nội bộ và bên ngoài
Tham gia CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-du-toan-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job219208
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH In Nhãn Bao Bì Sài Gòn Label làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH In Nhãn Bao Bì Sài Gòn Label
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing hộ kinh doanh wilimedia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu hộ kinh doanh wilimedia
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VẠN THÀNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊNH VƯỢNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊNH VƯỢNG PHÁT
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ENTERTAINMENT CULTURE COMMUNICATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ENTERTAINMENT CULTURE COMMUNICATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu FE CREDIT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 310 - 450 USD CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
310 - 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Kiến An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm