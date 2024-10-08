Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tasco Building, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm bóc tách khối lượng từ phác thảo, thiết kế ý tưởng, bản vẽ thầu và kiểm tra chéo khối lượng thầu;

- Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế, tính toán khối lượng, dự toán chi phí của các dự án;

- Kiểm soát chất lượng công việc và tiến độ trong nhóm;

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ thầu;

- Thu thập và xây dựng Cơ sở dữ liệu chi phí ... và các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công việc chuyên môn;

- Liên hệ với Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ để thu thập đề xuất chi phí và lập bảng so sánh chi phí;

- Nghiên cứu và lập Báo cáo Kỹ thuật Giá trị và Giảm chi phí;

- Đảm bảo tất cả các thông tin và tài liệu của công việc hợp đồng và thương mại được thực hiện và lưu trữ một cách có hệ thống và phù hợp để mọi người có thể truy cập dễ dàng;

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về nhà xưởng.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm

- Có khả năng làm việc nhóm tốt

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thương lượng khi phỏng vấn

- Thưởng tháng 13, thưởng dự án

-18 ngày phép/ năm

- Được tham gia Team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

