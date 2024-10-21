Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật

- Thực hiện các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng

- Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch và quy trình pháp lý, làm việc với các cơ quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án.

- Quản lý giám sát thi công công trình xây dựng -Đọc bản vẽ và triển khai tổ chức thi công tại công trình

-Tính toán, bốc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

-Thực hiện các công tác hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, công tác thanh quyết toán công trình

-Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II trở lên

- Đã từng làm Chủ trì lập dự toán công trình giao thông cấp II trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng

- Có khả năng tổ chức và điều hành công việc, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết minh và giải trình tốt với Chủ đầu tư

- Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 18 triệu (tùy thuộc khả năng)

- Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ.

- Thưởng lễ, tết, theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.