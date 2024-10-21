Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật
- Thực hiện các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng
- Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch và quy trình pháp lý, làm việc với các cơ quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án.
- Quản lý giám sát thi công công trình xây dựng -Đọc bản vẽ và triển khai tổ chức thi công tại công trình
-Tính toán, bốc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
-Thực hiện các công tác hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, công tác thanh quyết toán công trình
-Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II trở lên
- Đã từng làm Chủ trì lập dự toán công trình giao thông cấp II trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng
- Có khả năng tổ chức và điều hành công việc, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết minh và giải trình tốt với Chủ đầu tư
- Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác ngắn ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 18 triệu (tùy thuộc khả năng)
- Phụ cấp ăn trưa ngoài lương.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ.
- Thưởng lễ, tết, theo quy định của Công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao, du lịch... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 04-TT5b, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-du-toan-thu-nhap-16-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216920
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long Giang Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM
11 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MEDI FAST LINKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDI FAST LINKS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAMSON VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Cổ phần Công nghệ DFT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ DFT Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst SmartDev làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu SmartDev
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Toàn Cầu
9 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN UY LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UY LỘC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CN Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CN Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH BRANDX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BRANDX VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ZELDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ZELDA
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm