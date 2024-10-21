Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

1/ Khảo sát mặt bằng hiện trạng chuẩn bị xây dựng: - Đo đạt diện tích, hạ tầng hiện hữu trên mặt bằng dự kiến xây dựng. - Lập báo cáo khảo sát (theo mẫu) 2/ Giám sát công trình: - Triển khai bảng vẽ kỹ thuật đến đội thi công. - Giám sát ATLĐ - CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ thi công hằng ngày trên công trình. - Đặt hàng, kiểm soát vật tư nhập xuất trên công trình. - Ghi nhận khối lượng thi công hằng ngày - Báo cáo công việc cuối ngày.

- Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan đến Xây Dựng.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm: Cad 2D, Excel.

- Kỷ luật cao, Nhiệt huyết, tương trợ Đồng Sự.

- Có ý chí hoàn thiện năng lực Chỉ Huy Trưởng trong thời gian ngắn.

- Linh động thời gian và địa điểm làm việc.

- Đề cao kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương Gross từ 11.5 triệu – 20 triệu.

- Phụ cấp di chuyển và lưu trú theo quy định, tùy từng khu vực hoạt động

- Được làm việc trong công ty uy tín 25 năm, đứng đầu ngành xây dựng chuỗi tại Việt Nam: Web xaydungtravinhgc.

- Cơ hội phát triển lên Chỉ Huy Trưởng & Quản Lý Vùng, được đào tạo sâu về năng lực quản lý, điều hành.

- Gói phúc lợi đầy đủ, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và các chính sách phúc lợi khác: thưởng lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật...

- Xem xét nâng Ngạch định kỳ 6 tháng/lần.

- Đi du lịch, tham quan hàng năm theo KQ hoạt động công ty.

