Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Công Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

- Giám sát việc thi công công trình phần xây dựng, lắp đặt thiết bị, nuôi cấy vi sinh, vận hành hệ thống theo hồ sơ thiết kế.

- Đề xuất các giải pháp điều chỉnh thiết kế khi cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng công trình, chất lượng nước thải sau khi xử lý.

- Thực hiện các hồ sơ trong suốt quá trình thi công và hồ sơ nghiệm thu công trình các công việc khác liên quan đến các hồ sơ theo sự chỉ đạo của của Công ty.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Giới tính: Nam

- Số năm kinh nghiệm: ứng viên có kinh nghiệm đi công trình và am hiểu về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải.

- Bằng cấp: Đại học trở lên .

- Ngành: Kỹ thuật môi trường.

- Sử dụng tốt các phần mềm office, Autocad, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Revit

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng sắp xếp công việc, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

- Lương, thưởng theo năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên.

- Thưởng theo chế độ, chính sách của Công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo Luật Lao động hiện hành khi ký HĐLĐ chính thức.

- Có chế độ phụ cấp khi đi công tác.

- Các phúc lợi khác của Công ty.

- Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng...

