Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Thi Công thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
- Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Giám sát thi công công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải,...theo sự phân công
Quản lý công việc, nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu cho các đơn vị thầu phụ, công nhật.
Tham gia lập biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật cho các công trình.
Kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai sót tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung.
Có kiến thức cơ bản về bóc tách khối lượng cho hệ thống xử lý nước thải, nước cấp
Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát.
Thực hiện soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cho các dự án.
Phối hợp cùng phòng thiết kế thực hiện shopdrawing, bản vẽ hoàn công cho các dự án
Theo dõi hợp đồng, kết hợp với Trợ lý dự án thực hiện thanh quyết toán cho các dự án được phân công
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm giám sát công trình
Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng
Ngành nghề: kỹ thuật/môi trường
Yêu cầu: kỹ thuật xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán thuyết phục, có kinh nghiệm làm việc với CĐT, TVGS
Địa điểm làm việc: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu: Nam
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
