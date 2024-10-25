Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Thi Công thu nhập 12 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Giám sát thi công công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải,...theo sự phân công Quản lý công việc, nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu cho các đơn vị thầu phụ, công nhật. Tham gia lập biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật cho các công trình. Kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai sót tồn tại và đưa ra các phương án sửa đổi, bổ sung. Có kiến thức cơ bản về bóc tách khối lượng cho hệ thống xử lý nước thải, nước cấp Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Thực hiện soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cho các dự án. Phối hợp cùng phòng thiết kế thực hiện shopdrawing, bản vẽ hoàn công cho các dự án Theo dõi hợp đồng, kết hợp với Trợ lý dự án thực hiện thanh quyết toán cho các dự án được phân công

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm giám sát công trình Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng Ngành nghề: kỹ thuật/môi trường Yêu cầu: kỹ thuật xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán thuyết phục, có kinh nghiệm làm việc với CĐT, TVGS Địa điểm làm việc: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Yêu cầu: Nam

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

