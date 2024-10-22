Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 20/C43 KĐT Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kiểm soát hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công. Vẽ shop, bóc khối lượng, lên phương án và tiến độ thi công công trình Quản lý thi công công trình ( giám sát tổ đội và nhân công) Giải quyết các vướng mắc trên công trình Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ chất lượng, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam – kinh nghiệm ít nhất 2 năm thi công công trình. Ưu tiên người có chứng chỉ chỉ huy trưởng về PCCC, từng có kinh nghiệm thiết kế về PCCC Kinh nghiệm: có kinh nghiệm thực hiện thi công, giám sát, quản lý,... Có khả năng giám sát, quản lý quá trình thi công

Tại Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18tr-25tr/tháng ( có thể deal lương)+ lương tháng 13 Tăng lương định kỳ theo năm. Tăng lương trong quá trình làm việc nếu chứng minh được năng lực và chất lượng công việc. Đóng BHXH... theo quy định của luật lao động, thưởng lễ, tết. Nghỉ lễ theo lịch nhà nước Đi du lịch hàng năm cùng công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Minh

