Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC TỈNH/ NƯỚC NGOÀI THEO CÔNG TRÌNH
Bóc tách khối lượng, lên danh sách vật tư, dụng cụ, thiết bị cơ giới cho dự án. Lập tiến độ, phương án thi công, đánh giá rủi ro cho dự án. Giám sát nhân công, thầu phụ, trong quá trình lắp đặt, thi công. Kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn theo yêu cầu hồ sơ kỹ thuật dự án. Thực hiện báo cáo công việc ngày/tuần. Thực hiện hồ sơ hoàn công nghiệm thu.
Bóc tách khối lượng, lên danh sách vật tư, dụng cụ, thiết bị cơ giới cho dự án.
Lập tiến độ, phương án thi công, đánh giá rủi ro cho dự án.
Giám sát nhân công, thầu phụ, trong quá trình lắp đặt, thi công.
Kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn theo yêu cầu hồ sơ kỹ thuật dự án.
Thực hiện báo cáo công việc ngày/tuần.
Thực hiện hồ sơ hoàn công nghiệm thu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm giám sát, QC lắp đặt thiết bị, đường ống hệ Utitity, PCCC, XLNT, process nhà máy thực phẩm và công nghiệp, Hiểu biết về tiêu chuẩn đường ống, tiêu chuẩn mối hàn. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công tank, bồn, kết cấu sàn thao tác, cầu ống... Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật. Trình độ: Đại học/Cao đẳng Chuyên môn : Cơ khí, Lắp máy và đường ống Anh ngữ: Giao tiếp, đọc viết. Tin học: AutoCad, Revit hoặc PDMS, Ms Project, Ms Office SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC TỈNH/ NƯỚC NGOÀI THEO CÔNG TRÌNH
Có kinh nghiệm từ 2 năm giám sát, QC lắp đặt thiết bị, đường ống hệ Utitity, PCCC, XLNT, process nhà máy thực phẩm và công nghiệp,
Hiểu biết về tiêu chuẩn đường ống, tiêu chuẩn mối hàn. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công tank, bồn, kết cấu sàn thao tác, cầu ống...
Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật.
Trình độ: Đại học/Cao đẳng Chuyên môn : Cơ khí, Lắp máy và đường ống
Anh ngữ: Giao tiếp, đọc viết.
Tin học: AutoCad, Revit hoặc PDMS, Ms Project, Ms Office
SẴN SÀNG ĐI CÔNG TÁC TỈNH/ NƯỚC NGOÀI THEO CÔNG TRÌNH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Nâng lương hàng năm theo năng lực; Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm: 30/4, 2/9, 1/1, Tết:: 1 triệu đồng/người Thưởng lương tháng 13 + Thưởng kết quả kinh doanh/năng lực (1-10 tháng lương theo doanh thu Công ty và hiệu quả làm việc). Cam kết thâm niên đủ 1 năm thưởng ít nhất 2 tháng lương. Chế độ khác: thăm ốm, kết hôn, sinh con, ... : 1 triệu đồng/trường hợp Du lịch hàng năm trong và ngoài nước Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên thâm niên 5 năm và người thân Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên từ lúc bắt đầu thử việc. Được thanh toán các khoản công tác phí, đi lại, giao dịch công việc, tiếp khách Các chế độ đãi ngộ khác: BHXH, tăng ca ngoài giờ theo Luật hiện hành; Christmas Party, Year End Party, New Year Party...v..v
Nâng lương hàng năm theo năng lực; Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm: 30/4, 2/9, 1/1, Tết:: 1 triệu đồng/người
Thưởng lương tháng 13 + Thưởng kết quả kinh doanh/năng lực (1-10 tháng lương theo doanh thu Công ty và hiệu quả làm việc). Cam kết thâm niên đủ 1 năm thưởng ít nhất 2 tháng lương.
Chế độ khác: thăm ốm, kết hôn, sinh con, ... : 1 triệu đồng/trường hợp
Du lịch hàng năm trong và ngoài nước
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên thâm niên 5 năm và người thân
Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên từ lúc bắt đầu thử việc.
Được thanh toán các khoản công tác phí, đi lại, giao dịch công việc, tiếp khách
Các chế độ đãi ngộ khác: BHXH, tăng ca ngoài giờ theo Luật hiện hành; Christmas Party, Year End Party, New Year Party...v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

