Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giám sát các hạng mục thi công theo đúng kỹ thuật và chủng loại vật tư đã được cấp phát; Quản lý, giám sát nhân công, thầu phụ trong công tác thi công tại dự án; Đề xuất cái tiến các bất cập trong quá trình thi công; Bảo vệ khối lượng phục vụ hồ sơ thanh toán, quyết toán (nếu có); Quản lý ATLĐ, an ninh và VSMT; Quản lý các phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thi công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành điều hòa, thông gió,... hoặc các chuyên ngành liên quan; Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ điện (chủ đầu tư; tư vấn giám sát; tư vấn thiết kế; tổng thầu; nhà thầu thi công lắp đặt); Có hiểu biết về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định trong ngành; Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc, mong muốn rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý dự án.

Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15- 18 triệu. Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, thưởng dự án (theo quy định của Công ty). Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe, nhà ở kỹ sư (một số dự án); nhận 100% phụ cấp trong thời gian thử việc. Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 08/3, 20/10, ngày sinh nhật, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi, ngày Lễ gia đình, Tết Dương lịch,... BHXH, Gói bảo hiểm tai nạn (24/7) cho kỹ sư làm công việc liên quan đến thi công tại Công trường theo pháp luật hiện hành. Chương trình khám sức khỏe cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding, thăm hỏi hiếu, hỷ, sinh con, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.