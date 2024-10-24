Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 25.5 - 27.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 25 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 5 - 10A KCN Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ , Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 27 Triệu

1. Giám sát và thi công dự án Solar:

Lập kế hoạch và giám sát/thi công lắp đặt/ hướng dẫn kỹ thuật hệ thống điện mặt trời cho các đối tác thực thi, khách hàng. Quản lý tiến độ các dự án năng lượng mặt trời, quản lý chất lượng công trình của DAT cũng như các công trình của đối tác trong quá trình hướng dẫn lắp đặt. Khảo sát hiện trường các dự án Solar. Quản lý, giám sát các account của tất cả các khách hàng và kênh phân phối để có thể hỗ trợ khách hàng kịp thời

Lập kế hoạch và giám sát/thi công lắp đặt/ hướng dẫn kỹ thuật hệ thống điện mặt trời cho các đối tác thực thi, khách hàng.

Quản lý tiến độ các dự án năng lượng mặt trời, quản lý chất lượng công trình của DAT cũng như các công trình của đối tác trong quá trình hướng dẫn lắp đặt.

Khảo sát hiện trường các dự án Solar.

Quản lý, giám sát các account của tất cả các khách hàng và kênh phân phối để có thể hỗ trợ khách hàng kịp thời

2. Đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho đối tác:

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng thi công cho đối tác. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có sự cố xảy ra và đảm bảo thời gian xử lý sự cố đúng với quy định.

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng thi công cho đối tác.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi có sự cố xảy ra và đảm bảo thời gian xử lý sự cố đúng với quy định.

Với Mức Lương 25 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành kỹ thuật hệ thống năng lượng, truyền tải và cung cấp điện, điện công nghiệp, cơ điện tử... Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời hoặc thi công cung cấp điện công trình là một lợi thế. Kiến thức cơ bản về quản lý năng lượng, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị điện công nghiệp. Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh (đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật).

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành kỹ thuật hệ thống năng lượng, truyền tải và cung cấp điện, điện công nghiệp, cơ điện tử...

Kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời hoặc thi công cung cấp điện công trình là một lợi thế.

Kiến thức cơ bản về quản lý năng lượng, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị điện công nghiệp.

Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh (đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật. Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần. Thưởng tháng 13 + thưởng KPI Quý, KPI Năm theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh. 13 ngày phép từ năm thứ 2, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật. Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể... do công ty tổ chức. Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,... theo quy định của Công ty. Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.

Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

.

Thưởng tháng 13 + thưởng KPI Quý, KPI Năm theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh.

13 ngày phép từ năm thứ 2, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể... do công ty tổ chức.

Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,... theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin