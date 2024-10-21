Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Đồng Nai

- Bình Dương

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Báo cáo định kỳ các công việc tại dự án.
- Tương tác và hỗ trợ các bộ phận khác các công việc thuộc chuyên môn và nhiệm vụ của mình.
- Tổng hợp các công tác thực hiện về phòng MEPF.
- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại công trình, cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.
- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.
- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
- Địa điểm làm việc: dự án tại các tỉnh miền Nam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên nghành về Cơ điện.
- Kinh nghiệm: 3 năm tại vị trí tương đương.
- Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24-24A Đường số 6, khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

