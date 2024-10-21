Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh

- Báo cáo định kỳ các công việc tại dự án.

- Tương tác và hỗ trợ các bộ phận khác các công việc thuộc chuyên môn và nhiệm vụ của mình.

- Tổng hợp các công tác thực hiện về phòng MEPF.

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công tại công trình, cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.

- Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

- Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị phụ trách.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

- Địa điểm làm việc: dự án tại các tỉnh miền Nam

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên nghành về Cơ điện.

- Kinh nghiệm: 3 năm tại vị trí tương đương.

- Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...

BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...

Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

