Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ Phần Viễn Thông và Công Nghệ thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch thực hiện cho hạng mục mình phụ trách căn cứ trên bảng tiến độ chung của dự ánLàm việc với giám sát CĐT về vướng mắc hiện trường, nhận và bàn giao mặt bằng thi công.

- Xác nhận BBHT thi công phát sinh và vướng mắc nếu cóĐảm bảo tiến độ, chất lượng hạng mục mình được giao giám sát.

- Đảm bảo hạng mục được giao được triển khai, lắp đặt theo đúng thiết kế/bản vẽ shop được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Giao việc cho thầu phụ/tổ đội hàng ngày, trực tiếp giám sát quá trình thi công của thầu phụ/tổ đội.

- Phối hợp với cán bộ khối lượng đề xuất vật tư. Kiểm soát việc giao nhận vật tư cho nhà thầu/tổ đội.

- Xử lý các vấn đề phát sinh với nhà thầu/tổ đội tại công trường; lập biên bản các vi phạm của nhà thầu/tổ đội; đề xuất chế tài phạt nhà thầu/tổ đội vi phạm trình Chỉ huy trưởng

- Phối hợp với Kỹ sư vẽ shop để điều chỉnh phương án thi công khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư hoặc xuất phát từ hiện trường

- Tổ chức nghiệm thu chất lượng với thầu phụ và CĐT

- Phối hợp với Kỹ sư khối lượng, vẽ hoàn công, đi nghiệm thu khối lượng, với Chủ đầu tư, bảo vệ khối lượng với Chủ đầu tư cho các hạng mục được giao

- Xác nhận khu vực thi công, hồ sơ chất lượng cho thầu phụ

- Thực hiện các công việc đặc thù tùy vào khối lượng công việc giám sát, theo sự điều động và thống nhất của Chỉ huy trưởng dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học

- Điện, Tự động hóa các trường kĩ thuật ưu tiên Bách khoa; Công nghiệp Hà Nội; Giao thông

- 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện trong các công trình dân dụng nói chung.

- Tham gia tối thiểu 1 dự án có bộ môn Điện,Tự động hóa với các vai trò: Kĩ sư thiết kế/ kĩ sư QS/ kĩ sư giám sát.

- Nắm được các khái niệm cơ bản về Hệ thống điện,Tự động hóa.

- Thành thạo tính toán các hạng mục cơ bản trong Hệ Điện như tính toán công suất điện,lựa chọn thiết bị,thiết kế mạch động lực,điều khiển

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ Điện, bóc tách khối lượng từ bản vẽ.

Tại Công ty Cổ Phần Viễn Thông và Công Nghệ thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Bảo hiểm TNLĐ 24/7

- Điều chỉnh thu nhập hàng năm vào các dịp: Sinh nhật Công ty, cuối năm

- Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN: Theo quy định của nhà nước

- Máy tính công ty cấp cho CBNV. Cán bộ quản lý: Laptop + Máy bàn theo yêu cầu công việc

- Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 - Thứ 7

- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương theo quy định của Luật Lao động

-Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Viễn Thông và Công Nghệ thông minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.