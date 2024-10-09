Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tính toán, kiểm tra kết cấu; kiểm tra bản vẽ, dự toán thiết kế xây dựng;
Lập, kiểm tra hồ sơ liên quan đến kế hoạch và công tác lựa chọn nhà thầu;
Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ công tác thực hiện thiết kế xây dựng.
Giám sát các gói thầu thi công của công ty theo quy trình, quy định, theo tiến độ, chất lượng công trình;
Lập, kiểm tra tiến độ chuẩn bị dự án đầu tư.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát xây dựng.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;
Có kỹ năng giao tiếp, điều hành công việc với các đối tác. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng tin học: word, excel, autocad, project, các phầm mềm kết cấu,...
Tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
2. Được rèn luyện và trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng
3. Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước sau 2 tháng làm việc.
4. Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; Teambuilding, du lịch thường niên.
5. Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.
6. Được đề xuất ý kiến trao đổi với Ban Tổng giám đốc để thực hiện công việc được hiệu quả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
