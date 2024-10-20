Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 17 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO

Mức lương
7 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 7 - 17 Triệu

Lên phương án thiết kế và triển khai bản vẽ các dự án hạ tầng giao thông. Thiết kế các dự án hạ tầng: Các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước thải và triển khai bản vẽ chi tiết. Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Lên phương án thiết kế và triển khai bản vẽ các dự án hạ tầng giao thông.
Thiết kế các dự án hạ tầng: Các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước thải và triển khai bản vẽ chi tiết.
Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng các chuyên ngành: Hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc Xây dựng cầu đường, đường bộ hoặc các ngành tương tự Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ. Sử dụng Autocad cơ bản. Có kinh nghiệm sử dụng Civil 3D (lợi thế). Tiếng Anh: Toeic >500 (Ứng viên ghi rõ số điểm Toeic/ielts trong CV) Có khả năng lập kế hoạch công việc và khả năng làm việc nhóm. Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Được đào tạo. Thích chơi thể thao, vận động: Đá bóng, cầu lông, chạy bộ Ứng viên sinh năm từ 2002-1998
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng các chuyên ngành: Hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc Xây dựng cầu đường, đường bộ hoặc các ngành tương tự
Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ.
Sử dụng Autocad cơ bản.
Có kinh nghiệm sử dụng Civil 3D (lợi thế).
Tiếng Anh: Toeic >500 (Ứng viên ghi rõ số điểm Toeic/ielts trong CV)
(Ứng viên ghi rõ số điểm Toeic/ielts trong CV)
Có khả năng lập kế hoạch công việc và khả năng làm việc nhóm.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Được đào tạo.
Thích chơi thể thao, vận động: Đá bóng, cầu lông, chạy bộ
Ứng viên sinh năm từ 2002-1998

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng & thưởng dự án mỗi tháng. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13. Du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm. Hỗ trợ học phí Tiếng Anh, Học phí học phần mềm phục vụ công việc. Bảo hiểm xã hội, phép năm, khám sức khỏe Thể thao hàng tuần. Tiệc hàng tháng, sinh nhật. Tặng vé về quê ăn tết. Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý đội nhóm. Lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động & sáng tạo.
Lương tháng & thưởng dự án mỗi tháng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm.
Hỗ trợ học phí Tiếng Anh, Học phí học phần mềm phục vụ công việc.
Bảo hiểm xã hội, phép năm, khám sức khỏe
Thể thao hàng tuần.
Tiệc hàng tháng, sinh nhật.
Tặng vé về quê ăn tết.
Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý đội nhóm.
Lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động & sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO

CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: • Văn phòng đại diện: Toà nhà Pax Sky, 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, HCM • Văn phòng làm việc 1: 41 An Nhơn, Phường 17, Gò Vấp, HCM • Văn phòng làm việc 2: 195 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-ha-tang-thu-nhap-7-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job214379
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Facio Shop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Facio Shop
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Hộ Kinh Doanh DaBa-Cha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh DaBa-Cha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI MAI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Totalenergies làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Totalenergies
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 68 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
60 - 68 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giáo Dục Va Đào Tạo Sài Gòn Nhân Văn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục Va Đào Tạo Sài Gòn Nhân Văn
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
8 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH HVNet
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Marketing Atlantic Commodities Vietnam Ltd (Acom) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Atlantic Commodities Vietnam Ltd (Acom)
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Manulife (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Manulife (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH TMT Insurance Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công Ty TNHH TMT Insurance Group
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Hans World Logistic Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hans World Logistic Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Panasonic Sales Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Yes Logistics (Member of Yang Ming Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Yes Logistics (Member of Yang Ming Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 550 USD AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
350 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nihon Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Nihon Vina
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 100 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
75 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm