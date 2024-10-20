Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
- Hồ Chí Minh: 88 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 7 - 17 Triệu
Lên phương án thiết kế và triển khai bản vẽ các dự án hạ tầng giao thông.
Thiết kế các dự án hạ tầng: Các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước thải và triển khai bản vẽ chi tiết.
Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng các chuyên ngành: Hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc Xây dựng cầu đường, đường bộ hoặc các ngành tương tự
Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ.
Sử dụng Autocad cơ bản.
Có kinh nghiệm sử dụng Civil 3D (lợi thế).
Tiếng Anh: Toeic >500 (Ứng viên ghi rõ số điểm Toeic/ielts trong CV)
Có khả năng lập kế hoạch công việc và khả năng làm việc nhóm.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Được đào tạo.
Thích chơi thể thao, vận động: Đá bóng, cầu lông, chạy bộ
Ứng viên sinh năm từ 2002-1998
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng & thưởng dự án mỗi tháng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm.
Hỗ trợ học phí Tiếng Anh, Học phí học phần mềm phục vụ công việc.
Bảo hiểm xã hội, phép năm, khám sức khỏe
Thể thao hàng tuần.
Tiệc hàng tháng, sinh nhật.
Tặng vé về quê ăn tết.
Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý đội nhóm.
Lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động & sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
