Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 45, Quang Trung, Thành Phố, TP Vinh

Kỹ sư hiện trường

Làm việc trong Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư.

Tổng hợp bản vẽ, hồ sơ khối lượng, TCVN, Spec dự án để Làm hồ sơ chào thầu.

Trực tiếp giám sát, quản lý và điều phối công việc cho các nhà thầu khi dự án triển khai thi công

Cập nhật kế hoạch thực hiện hàng ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu, Kịp thời báo cáo phụ trách và đề xuất các giải pháp đối với các hạng mục được cho là chậm tiến độ

Phối hợp với các phòng ban để tổ chức nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán.

Yêu Cầu Công Việc

Đã từng làm việc trong Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư, Đoàn Tư vấn giám sát các công trình cấp II trở lên

Kỹ năng bắt buộc: Sử dụng thành thạo AutoCad. Biết lập dự toán, bóc tách khối lượng

Sẵn sàng đi công tác xa

Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực

Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, lễ Tết, .... theo quy định nội bộ

Làm việc theo giờ hành chính, chủ nhật và lễ tết nghỉ theo quy định

