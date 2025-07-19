Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 45, Quang Trung, Thành Phố, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trong Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư.
Tổng hợp bản vẽ, hồ sơ khối lượng, TCVN, Spec dự án để Làm hồ sơ chào thầu.
Trực tiếp giám sát, quản lý và điều phối công việc cho các nhà thầu khi dự án triển khai thi công
Cập nhật kế hoạch thực hiện hàng ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu, Kịp thời báo cáo phụ trách và đề xuất các giải pháp đối với các hạng mục được cho là chậm tiến độ
Phối hợp với các phòng ban để tổ chức nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng làm việc trong Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư, Đoàn Tư vấn giám sát các công trình cấp II trở lên
Kỹ năng bắt buộc: Sử dụng thành thạo AutoCad. Biết lập dự toán, bóc tách khối lượng
Sẵn sàng đi công tác xa
Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực
Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, lễ Tết, .... theo quy định nội bộ
Làm việc theo giờ hành chính, chủ nhật và lễ tết nghỉ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
