Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần INNO
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công ty Cổ phần INNO

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công ty Cổ phần INNO

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39 Thượng Thụy, Phú Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Đọc và hiểu các hồ sơ Kết cấu - Kiến Trúc - MEP được cung cấp.
Đọc hiểu các quy định của Tiêu chuẩn - Quy Chuẩn liên quan, hiểu được cấu tạo Bê tông cốt thép các cấu kiện.
Chủ động phối hợp với các thành viên khác để thiết kế và triển khai hồ sơ theo yêu cầu. Đưa ra phương án xử lý công việc với các thành viên khác trước khi thực hiện.
Đưa ra được các ý tưởng thiết kế, đề xuất được các giải pháp kết cấu từ đơn giản đến phức tạp là một lợi thế.
Thiết kế - Triển khai các cấu kiện được giao, có trách nhiệm với sản phẩm của mình.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến công việc thiết kế theo nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành liên quan, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Giao thông vận tải...
Có kinh nghiệm từ 2-5 năm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ triển khai công việc (Autocad, Revit là một lợi thế...). Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Revit tốt.
Thành thạo Phần mềm tính toán, tin học văn phòng (Etabs, Safe, words, excel, powerpoint, e-mail...).
Có tư duy tốt, sáng tạo và ham học hỏi, cầu tiến, cẩn thận, chính xác và tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm + khả năng đương đầu với công việc được giao.
Có đức tính trung thực - thẳng thắn và sẵn sàng trao đổi khi thấy sự bất cập hoặc không hợp lý trong tính toán - thiết kế - triển khai.
Ưu tiên ứng viên có khả năng Tiếng Anh tốt.

Tại Công ty Cổ phần INNO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính T2 - T6 và 2 buổi sáng thứ 7 trong tháng.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của pháp luật cùng các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác của công ty như cưới hỏi, ốm đau, du lịch hàng năm, team building, YEP,...
Được làm việc với các chủ đầu tư hàng đầu trong cả nước.
Được tiếp cận với các dự án hấp dẫn, nhiều cơ hội học hỏi.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh.
Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần INNO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần INNO

Công ty Cổ phần INNO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa HongKong, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

