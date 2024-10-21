Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin đầu vào của hồ sơ thiết kế, tính toán lên phương án thiết kế sơ bộ, so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án, lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, triển khai bản vẽ thiết kế kết cấu và thuyết minh tính toán
- Lập hồ sơ thiết kế cơ cở, thiết kế bản vẽ thi công
- Cập nhật các quy định, quy chuẩn, văn bản trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Nắm vững các quy định của Nhà nước về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và các thủ tục có liên quan đến Thiết kế.
- Phối hợp cùng các bộ môn khác triển khai thiết kế chi tiết hạng mục Kết cấu của dự án nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo công ty về các tiêu chí kỹ thuật, mỹ thuật của hồ sơ bản vẽ được giao thực hiện.
- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc trực tiếp cho lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam; Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường có liên quan đến chuyên ngành thiết kế xây dựng
- Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm diễn họa: 3dsmax, SketchUP..., công cụ thiết kế kết cấu
- Gu thẩm mỹ tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, nhiệt huyết, linh hoạt, biết ứng biến
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề thiết kế
- Có thể đi làm dự án xa Hà Nội.
- Chịu đựng được sức ép về công việc, thời gian.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, tính tự chủ cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ trong năm, Du lịch hàng năm...
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm làm việc (thỏa thuận trực trực tiếp khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CT1, Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

