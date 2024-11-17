Tuyển Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Lô 88, TT4 KĐT thành phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Đề xuất và đưa ra quy trình thực hiện, biện pháp thi công phù hợp với những yêu cầu cụ thể của từng dự án

- Đưa ra các tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn công việc chi tiết cho từng dự án cụ thể và lưu hồ sơ quản lý chất lượng

- Thực hiện và kiểm soát tiến độ trình duyệt mẫu vật tư, kiểm tra chất lượng và các công tác

liên quan phù hợp tiến độ dự án.

- Theo dõi, quản lý chất lượng vật tư đúng phạm vi công việc theo hợp đồng.

- Kiểm tra chất lượng thiết bị phục vụ cho dự án.

- Lưu trữ các hồ sơ nghiệm thu, phục vụ công tác bàn giao, quyết toán với bên A.

- Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng phụ trách;

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Biết lái xe là 1 lợi thế

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành;

- Sử dụng thành thạo các phầm mềm: Autocad, project, excel ...

- Có trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, chăm chỉ.

- Làm việc cẩn thận, hiệu quả, xử lý công việc nhanh gọn.

- ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN ĐÃ TỪNG ĐI THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG.

Tại Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực, Từ 12.000.000 đến 17.000.000

- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

- Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ hưởng lương vào các ngày Lễ Tết

- Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước, lương tháng thứ 13, thưởng dự án, hiếu, hỷ, sinh nhật....

- Ăn trưa tại Văn phòng (Công ty chi trả chi phí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha

