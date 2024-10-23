Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1501, nhà 17T4, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực quan trắc môi trường Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, thiết bị liên quan đến môi trường cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực môi trường Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng Đề xuất các chiến lược kinh doanh mới để tăng doanh số và mở rộng thị phần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Môi trường hoặc các ngành liên quan Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực môi trường là một lợi thế Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức sản phẩm và lĩnh vực môi trường Cơ hội thăng tiến trong công ty dựa trên năng lực và kết quả công việc Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê

