Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê
- Hà Nội: Phòng 1501, nhà 17T4, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực quan trắc môi trường
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, thiết bị liên quan đến môi trường cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực môi trường
Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng
Đề xuất các chiến lược kinh doanh mới để tăng doanh số và mở rộng thị phần
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Môi trường hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng
Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực môi trường là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức sản phẩm và lĩnh vực môi trường
Cơ hội thăng tiến trong công ty dựa trên năng lực và kết quả công việc
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ và Thiết Bị Phan Lê
