Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần An Thanh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Công ty cổ phần An Thanh Sơn
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công ty cổ phần An Thanh Sơn

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần An Thanh Sơn

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Resco, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Thực hiện lập tổng mức đầu tư, bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình (công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật).
- Tham gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu cho các gói thầu công ty tham gia tư vấn.
- Được tham gia thực hiện các dự án có quy mô, được tạo điều kiện để tham gia công tác hiện trường các dự án do công ty tư vấn.
- Báo giá và các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường
- Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành kinh tế xây dựng, ưu tiên tốt nghiệp Đại học Xây dựng, GTVT,..;
- Sử dụng thành thạo Office, phần mềm dự toán G8, Eta...;
- Có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Am hiểu về Luật, Nghị định, Thông tư, Định mức phục vụ công tác lập dự toán và đấu thầu.

Tại Công ty cổ phần An Thanh Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (min = 8tr, max = 17tr);
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (min = 8tr, max = 17tr);
- Thử việc 01 tháng
- Được đào tạo bài bản
- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Chế độ ngày nghỉ, chăm sóc sức khỏe, sinh nhật, hiếu, hỷ, nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13 được công ty thực hiện theo quy định chung của Công ty;
- Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Sếp tâm lý, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An Thanh Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần An Thanh Sơn

Công ty cổ phần An Thanh Sơn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: So 2-BT3, Khu do thi moi, Phuong Co Nhue 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

