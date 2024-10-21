Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CN3, KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Soạn thảo hợp đồng, dự toán, dự thầu, bóc tách, kiểm tra khối lượng thi công Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục dự án Chuẩn bị và quản lý hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư Chủ động phối hợp với quản lý để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của dự án Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường Lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán hợp đồng Kiểm tra lưu trữ hồ sơ của dự án KĐT, nhà cao tầng

Soạn thảo hợp đồng, dự toán, dự thầu, bóc tách, kiểm tra khối lượng thi công

Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục dự án

Chuẩn bị và quản lý hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư

Chủ động phối hợp với quản lý để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của dự án

Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường

Lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán hợp đồng

Kiểm tra lưu trữ hồ sơ của dự án KĐT, nhà cao tầng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan khác thuộc các trường ĐH Xây dựng, ĐH GTVT, ĐH Thủy lợi... Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến các công trình Công ty thi công là một lợi thế Có từ 3 năm kinh nghiệm công việc liên quan về kinh tế xây dựng Hiểu biết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sử dụng thành thạo: excel, word, . . . Tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài, chăm chỉ, trung thực.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan khác thuộc các trường ĐH Xây dựng, ĐH GTVT, ĐH Thủy lợi...

Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến các công trình Công ty thi công là một lợi thế

Có từ 3 năm kinh nghiệm công việc liên quan về kinh tế xây dựng

Hiểu biết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sử dụng thành thạo: excel, word, . . .

Tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài, chăm chỉ, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc. Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập. Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.

Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến

Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.

Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin