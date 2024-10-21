Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
- Hà Nội: CN3, KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Soạn thảo hợp đồng, dự toán, dự thầu, bóc tách, kiểm tra khối lượng thi công
Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục dự án
Chuẩn bị và quản lý hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư
Chủ động phối hợp với quản lý để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của dự án
Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường
Lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán hợp đồng
Kiểm tra lưu trữ hồ sơ của dự án KĐT, nhà cao tầng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan khác thuộc các trường ĐH Xây dựng, ĐH GTVT, ĐH Thủy lợi...
Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến các công trình Công ty thi công là một lợi thế
Có từ 3 năm kinh nghiệm công việc liên quan về kinh tế xây dựng
Hiểu biết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Sử dụng thành thạo: excel, word, . . .
Tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài, chăm chỉ, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương theo lộ trình/đột xuất dựa trên kết quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm và thưởng lễ tết theo quy định pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng
Có cơ hội thể hiện nâng cao năng lực, thăng tiến
Đươc đánh giá ghi nhận sự đóng góp cho hoạt động công ty và điều chỉnh mức thu nhập.
Du lịch nghỉ mát, teambuilding, khám sức khoẻ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, LẮP RÁP TUẤN NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
