Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Triển khai các công việc liên quan đến hồ sơ giá dự thầu bao gồm: bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá, kiểm tra khối lượng, các công việc khác liên quan đến hồ sơ dự thầu.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan về công tác báo giá vật tư và biện pháp thi công theo hướng dẫn.
- Quản lí chi phí đầu tư trong quá trình thi công xây dựng, công tác thanh toán, quyết quyết toán với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ
- Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của các dự án
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lí trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác bóc tách khối lượng, đấu thầu.
- Thành thạo Auto Cad, Các phần mềm nghiệp vụ.
- Có khả năng làm việc với áp lực cao
- Biết tiếng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
- Năng động, vui vẻ, hòa đồng, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường
- Lương tháng 13
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà N01-T5, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

