Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Triển khai các công việc liên quan đến hồ sơ giá dự thầu bao gồm: bóc tách khối lượng, xây dựng đơn giá, kiểm tra khối lượng, các công việc khác liên quan đến hồ sơ dự thầu.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan về công tác báo giá vật tư và biện pháp thi công theo hướng dẫn.

- Quản lí chi phí đầu tư trong quá trình thi công xây dựng, công tác thanh toán, quyết quyết toán với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ

- Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của các dự án

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lí trực tiếp

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác bóc tách khối lượng, đấu thầu.

- Thành thạo Auto Cad, Các phần mềm nghiệp vụ.

- Có khả năng làm việc với áp lực cao

- Biết tiếng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

- Năng động, vui vẻ, hòa đồng, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường

- Lương tháng 13

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

