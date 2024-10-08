Tuyển Xây dựng Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 ngõ 27, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia quản lý các dự án Công ty đang triển khai. Kiểm soát tiến độ và chất lượng, hiệu quả kinh tế của các dự án Bóc tách, kiểm tra khối lượng thi công. Tham gia làm hồ sơ thầu. Hồ sơ thanh quyết toán với các tổ đội, nhà thầu phụ. Kiểm soát dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước thiết kế cơ sở, kỹ thuật bản vẽ thi công (Bao gồm cả phát sinh nếu có). Báo cáo đầy đủ, kịp thời về tiến độ thực hiện và những phát sinh công trình cho ban lãnh đạo và bộ phận liên quan. Phối hợp đề xuất giá trị, tham gia thương thảo các hợp đồng tư vấn thiết kế, các hợp đồng với các nhà thầu phụ và các đối tác liên quan Kiểm tra hồ sơ năng lực và các yếu tố pháp lý của các đối tác tư vấn thiết kế, các nhà thầu phụ liên quan. Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác bóc tách khối lượng, đấu thầu.

- Thành thạo Auto Cad, Các phần mềm nghiệp vụ.

- Có khả năng làm việc với áp lực cao

- Biết tiếng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

- Năng động, vui vẻ, hòa đồng, trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các ngày lễ lớn.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật.

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP xây dựng công nghệ Tuấn Hùng

