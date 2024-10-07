Tuyển Kỹ Sư Kinh Tế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, Tổ 1 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam, Long Biên

Thời gian quy định: 48h/ tuần, làm việc giờ hành chính từ thứ 2 – hết thứ 6 và 02 ngày thứ 7/ tháng.

- Kiểm tra tính toán lại dự toán thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập.

- Lập dự toán cho các công trình hạng mục công trình theo chỉ đạo của Lãnh đạo công ty – phần xây dựng.

- Lập tiên lượng mời thầu, giá gói thầu – phần xây dựng.

- Xây dựng hệ thống định mức và đơn giá nội bộ của Công ty để phục vụ cho quá trình quản lý chi phí xây dựng công trình.

- Theo dõi, cập nhật thống kê thông báo giá, giá cả thị trường của các vật tư thiết bị trong xây dựng để phục vụ công tác đấu thầu và quản lý chi phí của nhà thầu – phần xây dựng.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu về giá dự thầu: Việc đánh giá phải chỉ ra được các đơn giá nhà thầu chào cao so với thực tế, các đơn giá bất thường, các lỗi số học và các thủ thuật của Nhà thầu để làm căn cứ cho Hội đồng thầu đàm phán – phần xây dựng.

- Tổng hợp, thống kê chi phí thực hiện các dự án làm căn cứ phục vụ cho công tác lập khái toán, tổng mức đầu tư các dự án sau – phần xây dựng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp của trường ĐHXD, Kiến trúc, Giao thông... hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Đã từng làm tại các phòng giá, khối lượng của các đơn vị thi công công lớn như Detal, Hòa Bình, Sigma. Hoặc các CĐT có uy tín

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành;

- Tâm huyết, trung thực trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương theo trình độ chuyên môn từ 10-30 triệu, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

+ Được nghỉ CN.

+ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định và quy chế của công ty.

+ Được hưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ lương thưởng khác theo quy định của công ty. + Khen thưởng theo dự án, lễ tết và khi có đóng góp xây dựng cho công ty

+ Thu nhập ổn định và các chế độ phúc lợi cạnh tranh.

+ Nghỉ mát thường niên theo quy chế của công ty.

