Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Số 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thành thạo lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình
- Lập và theo dõi được tiến độ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc
- Quản lý, kiểm soát chi phí, tiến độ
- Có kinh nghiệm làm hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư và nhà thầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Am hiểu về trình tự thủ tục đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở., luật kinh doanh BĐS Có kinh nghiệm lập chi phí đền bù, GPMB, tiền sử dụng đất và kinh nghiệm quản lý thi công là 1 lợi thế Thành thạo phần mềm Microsoft Word, Microsoft Ofice, Power Point, Microsoft Project, phần mềm dự toán Có thể đi công tác theo yêu cầu Kỹ năng phân tích, giao tiếp tốt Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, xây dựng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13. Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định Công ty. Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
