Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 2 Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thành thạo lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình

- Lập và theo dõi được tiến độ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc

- Quản lý, kiểm soát chi phí, tiến độ

- Có kinh nghiệm làm hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư và nhà thầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Am hiểu về trình tự thủ tục đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở., luật kinh doanh BĐS Có kinh nghiệm lập chi phí đền bù, GPMB, tiền sử dụng đất và kinh nghiệm quản lý thi công là 1 lợi thế Thành thạo phần mềm Microsoft Word, Microsoft Ofice, Power Point, Microsoft Project, phần mềm dự toán Có thể đi công tác theo yêu cầu Kỹ năng phân tích, giao tiếp tốt Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, xây dựng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13. Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định Công ty. Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển.

Đầy đủ các chế độ phúc lợi và BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13.

Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin