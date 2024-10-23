Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô VA.05B - 07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập trình gia công khuôn, chi tiết máy, đồ gá. Thiết kế và phát triển các công cụ và quy trình khuôn để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Cải tạo, thay đổi kết cấu, sửa chữa khuôn theo yêu cầu. Cập nhật thông số sản xuất, lập bảng hướng dẫn vận hành công việc. Các vấn đề về thử khuôn, khuyết tật và biện pháp đối phó, Cài đặt thông số tối ưu, thời gian chu kỳ Vận hành, lắp đặt các thiết bị liên quan đến máy ép phun.

Lập trình gia công khuôn, chi tiết máy, đồ gá.

Thiết kế và phát triển các công cụ và quy trình khuôn để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Cải tạo, thay đổi kết cấu, sửa chữa khuôn theo yêu cầu.

Cập nhật thông số sản xuất, lập bảng hướng dẫn vận hành công việc.

Các vấn đề về thử khuôn, khuyết tật và biện pháp đối phó, Cài đặt thông số tối ưu, thời gian chu kỳ

Vận hành, lắp đặt các thiết bị liên quan đến máy ép phun.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Kỹ thuật công nghiệp, Dụng cụ, Khuôn mẫu, Sản xuất và Lĩnh vực cơ khí. Sử dụng thành thạo máy tiện CNC Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế khuôn bằng các phần mềm chuyên dụng như: Creo, NX, Solid Work, thiết kế AutoCAD 2D & 3D hoặc các phần mềm khác. Hiểu biết về các công cụ như Khuôn mẫu, Khuôn khuôn, Khuôn ép phun. Kinh nghiệm thực tế về bảo trì, sửa chữa, lắp đặt và vận hành Khuôn mẫu Kỹ năng máy tính tốt, bao gồm cả khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Bằng cử nhân về Kỹ thuật công nghiệp, Dụng cụ, Khuôn mẫu, Sản xuất và Lĩnh vực cơ khí.

Sử dụng thành thạo máy tiện CNC

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế khuôn bằng các phần mềm chuyên dụng như: Creo, NX, Solid Work, thiết kế AutoCAD 2D & 3D hoặc các phần mềm khác.

Hiểu biết về các công cụ như Khuôn mẫu, Khuôn khuôn, Khuôn ép phun.

Kinh nghiệm thực tế về bảo trì, sửa chữa, lắp đặt và vận hành Khuôn mẫu

Kỹ năng máy tính tốt, bao gồm cả khả năng sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Quà kết hôn, sinh nhật, thưởng hoàn thành tốt công việc. Hai bữa cơm trưa, chiều BHXH Full lương Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm Phép năm, phép cưới hỏi, ... Đào tạo theo chính sách công ty và tính chất công việc

Quà kết hôn, sinh nhật, thưởng hoàn thành tốt công việc.

Hai bữa cơm trưa, chiều

BHXH Full lương

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Phép năm, phép cưới hỏi, ...

Đào tạo theo chính sách công ty và tính chất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin