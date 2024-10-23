Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH VKX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH VKX
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 139 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Tham gia nghiên cứu/phát triển/nâng cấp các sản phẩm/giải pháp chuyển đổi số của công ty, …
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý dự án.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển trên nền tảng .NET Framework/.NET Core; Thành thạo ASP.NET, MVC, Web API, Entity Framework; Sử dụng thành thạo HTML, Javascript.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển trên nền tảng .NET Framework/.NET Core;
Thành thạo ASP.NET, MVC, Web API, Entity Framework;
Sử dụng thành thạo HTML, Javascript.
Tại Công ty TNHH VKX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Theo năng lực, up to 25.000.000; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật của nhà nước; Chế độ nghỉ phép, nghỉ khác và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước; Thưởng Dự án, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty; Được đào tạo trực tiếp trong quá trình thực hiện Dự án, theo lộ trình phát triển riêng cho từng cá nhân, phù hợp với năng lực; Quyền lợi khác: Ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ.....
Mức lương: Theo năng lực, up to 25.000.000;
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật của nhà nước;
Chế độ nghỉ phép, nghỉ khác và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;
Thưởng Dự án, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty;
Được đào tạo trực tiếp trong quá trình thực hiện Dự án, theo lộ trình phát triển riêng cho từng cá nhân, phù hợp với năng lực;
Quyền lợi khác: Ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VKX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
