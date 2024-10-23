Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH VKX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 139 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tham gia nghiên cứu/phát triển/nâng cấp các sản phẩm/giải pháp chuyển đổi số của công ty, … Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý dự án.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển trên nền tảng .NET Framework/.NET Core; Thành thạo ASP.NET, MVC, Web API, Entity Framework; Sử dụng thành thạo HTML, Javascript.

Tại Công ty TNHH VKX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo năng lực, up to 25.000.000; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật của nhà nước; Chế độ nghỉ phép, nghỉ khác và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước; Thưởng Dự án, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty; Được đào tạo trực tiếp trong quá trình thực hiện Dự án, theo lộ trình phát triển riêng cho từng cá nhân, phù hợp với năng lực; Quyền lợi khác: Ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VKX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin