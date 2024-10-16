Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH VKX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 139 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án phần mềm trong lĩnh vực sản xuất và viễn thông Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng các giải pháp phần mềm Viết code, kiểm thử và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến triển khai Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án

Tham gia phát triển các dự án phần mềm trong lĩnh vực sản xuất và viễn thông

Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng các giải pháp phần mềm

Viết code, kiểm thử và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến triển khai

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết sâu về Geoserver; Có kiến thức về kiến trúc Microservices; Hiểu biết về cơ sở dữ liệu và có khả năng làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL server, PostgreSQL, MongoDB, hoặc Redis...; Hiểu biết về công cụ quản lý source code như Git, SVN...; Có thể sử dụng Angular/React; Có khả năng viết các bài kiểm tra (unit tests) và thực hiện gỡ lỗi (debug) trong cả frontend và backend.

Hiểu biết sâu về Geoserver;

Có kiến thức về kiến trúc Microservices;

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu và có khả năng làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL server, PostgreSQL, MongoDB, hoặc Redis...;

Hiểu biết về công cụ quản lý source code như Git, SVN...;

Có thể sử dụng Angular/React;

Có khả năng viết các bài kiểm tra (unit tests) và thực hiện gỡ lỗi (debug) trong cả frontend và backend.

Tại Công ty TNHH VKX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo năng lực, cạnh tranh; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật của nhà nước; Chế độ nghỉ phép, nghỉ khác và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước; Thưởng Dự án, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty; Được đào tạo trực tiếp trong quá trình thực hiện Dự án, theo lộ trình phát triển riêng cho từng cá nhân, phù hợp với năng lực; Quyền lợi khác: Ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ.....

Mức lương: Theo năng lực, cạnh tranh;

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật của nhà nước;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ khác và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

Thưởng Dự án, thưởng các ngày lễ theo quy định của công ty;

Được đào tạo trực tiếp trong quá trình thực hiện Dự án, theo lộ trình phát triển riêng cho từng cá nhân, phù hợp với năng lực;

Quyền lợi khác: Ăn trưa, khám sức khoẻ định kỳ.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VKX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin