Tuyển Kỹ Sư Lập Trình thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các API RESTful sử dụng PHP, TypeScript, và Node.js. Tham gia phát triển các dự án từ đầu, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của sản phẩm. Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng backend. Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm cả SQL và NoSQL. Tích hợp các dịch vụ và công nghệ bên thứ ba. Sử dụng các công cụ quản lý source code và thực hiện theo các quy trình phát triển phần mềm. Làm việc chặt chẽ với các nhóm Frontend, QA, và DevOps để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. Viết tài liệu kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan. Hỗ trợ xử lý và khắc phục các sự cố kỹ thuật khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ lập trình PHP, Golang, Python và TypeScript. Biết sử dụng một trong số các framework và thư viện phổ biến như Laravel (PHP); NestJS, Express (TypeScript và Node.js); Flask, Django (Python); Gin, Echo (Golang). Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống như Redis, RabbitMQ Hiểu biết sâu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn như Git và các quy trình phát triển phần mềm như Agile hoặc Scrum. Kinh nghiệm phát triển và quản lý sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống chịu tải cao. Tiếng Anh tốt. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về Microservices & Event-Driven Architecture. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Ubuntu và triển khai sản phẩm lên server, hoặc các dịch vụ đám mây như AWS, Azure, hoặc Google Cloud.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 30M/tháng Gói thu nhập năm tử 14-17 tháng lương Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ... BHXH, Yte, Thất Nghiệp, Công đoàn, nghỉ lễ nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động quy định Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ quốc tế. Lộ trình thắng tiến rõ ràng theo ngạch quản lý hoặc chuyên gia công nghệ. Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng. Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT. Thời gian làm việc: giờ hành chính từ 8h - 17h30 và từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin