Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Hương Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh
- Hà Nội: Lô BT1, ngõ 191 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lên kế hoạch trước và hiệu chỉnh theo thực tế trong mỗi vụ mùa cho từng hạng mục đầu tư ở trung tâm.
- Thực hiện các công tác nông học: ươm cây giống, trồng, tưới, quản lý hệ thống bón phân và áp dụng các biện pháp loại trừ sâu bệnh trên cây, thu hoạch và sản xuất thành phẩm.
- Cập nhật hàng ngày sản lượng thu hái các sản phẩm của Trung tâm.
- Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, tăng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, và các ngành liên quan. Sinh viên mới tốt nghiệp vẫn có cơ hội ứng tuyển.
- Có sức khỏe tốt và bền bỉ.
- Định hướng rõ ràng và lâu dài về phát triển nghề nghiệp mảng nông nghiệp.
- Khả năng tư duy độc lập tốt, tinh thần cầu tiến, tính sáng tạo và nhiều đam mê tự chứng tỏ khả năng.
- Khát khao được học tập các quy trình nông nghiệp của thế giới, cũng như niềm yêu thích tìm tòi khả năng thương mại toàn cầu của nông sản Việt Nam.
Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành - Được hưởng các chế độ ngày Lễ, tết theo quy đinh - Hỗ trợ ăn ở tại Trung tâm - Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI