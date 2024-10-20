Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Hương Việt Sinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT1, ngõ 191 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

- Lên kế hoạch trước và hiệu chỉnh theo thực tế trong mỗi vụ mùa cho từng hạng mục đầu tư ở trung tâm.

- Thực hiện các công tác nông học: ươm cây giống, trồng, tưới, quản lý hệ thống bón phân và áp dụng các biện pháp loại trừ sâu bệnh trên cây, thu hoạch và sản xuất thành phẩm.

- Cập nhật hàng ngày sản lượng thu hái các sản phẩm của Trung tâm.

- Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, tăng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Độ tuổi: dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, và các ngành liên quan. Sinh viên mới tốt nghiệp vẫn có cơ hội ứng tuyển.

- Có sức khỏe tốt và bền bỉ.

- Định hướng rõ ràng và lâu dài về phát triển nghề nghiệp mảng nông nghiệp.

- Khả năng tư duy độc lập tốt, tinh thần cầu tiến, tính sáng tạo và nhiều đam mê tự chứng tỏ khả năng.

- Khát khao được học tập các quy trình nông nghiệp của thế giới, cũng như niềm yêu thích tìm tòi khả năng thương mại toàn cầu của nông sản Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 triệu/tháng và thưởng theo năng lực thực tế

- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành - Được hưởng các chế độ ngày Lễ, tết theo quy đinh - Hỗ trợ ăn ở tại Trung tâm - Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hương Việt Sinh

