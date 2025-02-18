Tuyển Kỹ sư PCCC Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Vinaconex 1 - Ngõ 289A - Khuất Duy Tiến - Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư PCCC Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trợ giúp Giám đốc triển khai, xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong phạm vi hoạt động của/hoạt động liên quan đến Công ty.

2. Cố vấn cho Giám đốc về việc phân bổ kế hoạch của Phòng Kỹ thuật.

3. Chịu trách nhiệm điều phối công việc của dự án được giao.

4. Trực tiếp quản lý, điều hành và huấn luyện nhân viên Phòng Kỹ thuật của Công ty.

5. Thiết lập và chuẩn hóa các tiêu chuẩn - quy trình thực hiện công việc trong lĩnh vực kỹ thuật của Công ty

6. Tổ chức khảo sát, giám sát trước lắp đặt - trong lắp đặt – nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng các công trình lắp đặt của Công ty.

7. Giám sát công việc tư vấn – triển khai kỹ thuật cho đại lý.

8. Hỗ trợ các phòng ban khác để tư vấn, khảo sát các dự án của Công ty

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn Cao Đẳng – Đại Học : Tốt nghiệp các trường liên quan đến kỹ thuật như : ĐH PCCC ; ĐH Bách Khoa, ĐH Giao thông vấn tải, ĐH Kiến trúc, …

Trình độ ngoại ngữ Anh văn nghe nói, đọc, viết

Tại Công Ty Cổ Phần Coninco Safety Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Hưởng lương, thưởng, phụ cấp, nghỉ phép và các quyền lợi khác theo quy chế của công ty và Luật la

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Coninco Safety

