Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH RND LÂM ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 321 Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm điện tử nhúng và lập trình phần mềm điện tử nhúng.

Nghiên cứu các giải pháp thiết kế sản phẩm điện tử nhúng Nắm bắt, lập trình phần mềm nhúng và phần mềm ứng dụng nền tảng Windows (Winform, C#) Tư vấn, chuyển giao công nghệ về phần mềm và sản phẩm điện tử nhúng, sản phẩm điều khiển tự động Nghiên cứu, nắm bắt công việc liên quan tới kỹ thuật & công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:

a. Yêu cầu chung: Trung thực, cầu tiến, có sức khoẻ tốt và chăm chỉ; có chuyên môn về thiết kế, ứng dụng điện tử nhúng.

b. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp các trường đại học về tin học, điện tử hoặc cơ điện tử, chuyên ngành liên quan điện tử.

c. Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm phần mềm cho các sản phẩm ứng dụng điện tử nhúng.

(ưu tiên có thêm kinh nghiệm lập trình nhúng tốt về mảng IoT, mobile apps, C# và điều khiển tự động)

d. Kỹ năng, chuyên môn:

i. Kỹ năng soạn thảo văn bản, máy tính và Internet; phần mềm phần mềm lập trình nhúng arduino, Winform.

ii. Có chuyên môn, thực tế về lập trình nhúng cho sản phẩm IoT (Smart-home và Smart-factory) hoặc Robot là một lợi thế.

iii. Thuần thục lập trình một số dòng vi điều khiển (ưu tiên ESP32) và thạo lập trình Winform.

iv. Tiếng Anh chuyên ngành đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật (datasheet, technical reference...).

Tại CÔNG TY TNHH RND LÂM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

a. Thu nhập 7-15 triệu/ tháng tuỳ năng lực và phúc lợi khác.

b. Các chế độ khác theo quy định chung của nhà nước và Công ty.

c. Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế và các công cụ, thiết bị chuyên môn hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RND LÂM ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.