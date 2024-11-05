Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176/4 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chi Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, nhà máy.

Mức lương: Cạnh tranh

a. Back-end:

- Thành thạo ngôn ngữ C#

- Biết làm việc với ASP.NET Core MVC, WebAPI, Razor View, WinForm

- Sẵn sàng học các ngôn ngữ, công nghệ mới phục vụ cho yêu cầu công việc.

b. Database

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu SQL. Sử dụng tốt 1 trong các database: MSSQL, Postgres

- Quen thuộc với các khái niệm: Trigger, Function, View.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Quen thuộc với các công cụ Office: MS Word, Excel, Powerpoint...

- Sử dụng công cụ quản lý Source code, tài liệu (Git)

- Lập các tài liệu đặc tả kỹ thuật (Specification) cho dự án

- Phỏng vấn vòng 1 (theo hình thức online)

Phỏng vấn vòng 1 (theo hình thức online)

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế;

Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần tốt, có sáng kiến và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ:

1

Chế độ đãi ngộ:

Lương cứng + thưởng lương tháng 13 cuối năm

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, có 12 ngày nghỉ / 1 năm. Làm việc liên tục trong 3 năm sẽ có thêm 1 ngày nghỉ., các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm.

Tham gia khám sức khỏe dành cho nhân viên hàng năm theo Quy Định

- Tiền thưởng vào các ngày lễ và năm mới.

-Khen thưởng đột xuất theo năng lực và chuyên môn (Giải quyết vấn đề nhanh chóng tại khách hàng, có ý tưởng sáng tạo)

- Thưởng theo thâm niên làm việc.

-Có xe ô tô đưa đón nhân viên từ nội thành Hà Nội.

2. Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ IT chuyên nghiệp tại Việt Nam

Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án lớn

3. Văn hoá môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb đá bóng,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin