Tuyển Điện tử/Phần cứng Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia nghiên cứu, thiết kế, triển khai, phát triển các ứng dụng/phần mềm phục vụ quản trị, đào tạo trong nhà trường; Nghiên cứu, triển khai các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi AI (AI transformation) trong giáo dục; Đề xuất, hỗ trợ bổ sung sửa đổi hệ thống, phần mềm; các quy định có liên quan; Tham gia vào các dự án liên quan đến Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining), áp dụng các kỹ thuật Deep Learning để giải quyết các bài toán thực tế; Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành tương đương. Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về các hệ thống thông tin giáo dục như phần mềm quản lý đào tạo, LMS, eOffice... Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình, phát triển phần mềm và tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò BA, DEV,... Có kinh nghiệm và hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin trong giáo dục là một lợi thế; Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python, C#, Java (Ưu tiên Python); Có kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống; Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Deep Learning là một lợi thế. Kỹ năng: Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt; Có khả năng trình bày, viết tài liệu; Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt; Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật Kỹ năng khác: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo Chịu được áp lực công việc cao

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc); Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương; Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ,các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn; Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...); Hưởng gói BHSK CMC Care dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm; Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...; Hạ tầng số và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn; Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt); Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

