Tuyển Điện tử/Phần cứng Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện tử/Phần cứng Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Trường Đại học CMC

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia nghiên cứu, thiết kế, triển khai, phát triển các ứng dụng/phần mềm phục vụ quản trị, đào tạo trong nhà trường; Nghiên cứu, triển khai các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi AI (AI transformation) trong giáo dục; Đề xuất, hỗ trợ bổ sung sửa đổi hệ thống, phần mềm; các quy định có liên quan; Tham gia vào các dự án liên quan đến Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining), áp dụng các kỹ thuật Deep Learning để giải quyết các bài toán thực tế; Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Tham gia nghiên cứu, thiết kế, triển khai, phát triển các ứng dụng/phần mềm phục vụ quản trị, đào tạo trong nhà trường;
Nghiên cứu, triển khai các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi AI (AI transformation) trong giáo dục;
Đề xuất, hỗ trợ bổ sung sửa đổi hệ thống, phần mềm; các quy định có liên quan;
Tham gia vào các dự án liên quan đến Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining), áp dụng các kỹ thuật Deep Learning để giải quyết các bài toán thực tế;
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành tương đương. Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về các hệ thống thông tin giáo dục như phần mềm quản lý đào tạo, LMS, eOffice... Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình, phát triển phần mềm và tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò BA, DEV,... Có kinh nghiệm và hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin trong giáo dục là một lợi thế; Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python, C#, Java (Ưu tiên Python); Có kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống; Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Deep Learning là một lợi thế. Kỹ năng: Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt; Có khả năng trình bày, viết tài liệu; Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt; Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật Kỹ năng khác: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo Chịu được áp lực công việc cao
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành tương đương.
Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về các hệ thống thông tin giáo dục như phần mềm quản lý đào tạo, LMS, eOffice...
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình, phát triển phần mềm và tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò BA, DEV,... Có kinh nghiệm và hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin trong giáo dục là một lợi thế; Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python, C#, Java (Ưu tiên Python); Có kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống; Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Deep Learning là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình, phát triển phần mềm và tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò BA, DEV,... Có kinh nghiệm và hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin trong giáo dục là một lợi thế; Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python, C#, Java (Ưu tiên Python); Có kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống; Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Deep Learning là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực lập trình, phát triển phần mềm và tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò BA, DEV,...
Có kinh nghiệm và hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin trong giáo dục là một lợi thế;
Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến: Python, C#, Java (Ưu tiên Python);
Có kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống;
Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai Học máy (Machine Learning) và Khai phá dữ liệu (Data Mining) và Deep Learning là một lợi thế.
Kỹ năng: Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt; Có khả năng trình bày, viết tài liệu; Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt; Có khả năng trình bày, viết tài liệu; Có kỹ năng giao tiếp tốt; Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt;
Có khả năng trình bày, viết tài liệu;
Có kỹ năng giao tiếp tốt;
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật
Kỹ năng khác: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo Chịu được áp lực công việc cao
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo Chịu được áp lực công việc cao
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc); Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương; Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ,các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn; Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...); Hưởng gói BHSK CMC Care dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm; Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...; Hạ tầng số và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn; Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt); Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.
Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc);
Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương;
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ,các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn;
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...);
Hưởng gói BHSK CMC Care dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm;
Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...;
Hạ tầng số và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn;
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt);
Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-phat-trien-phan-mem-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208995
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu VUIHOC.vn
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH VINACHI VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FOREVER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANG MÁY TAIYO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ GROWDEMY
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VINKO VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm