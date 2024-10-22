Tuyển Xây dựng công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng tại hiện trường. Đảm bảo chất lượng thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và yêu cầu của dự án. Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng. Lập hồ sơ chất lượng, nghiệm thu công trình theo yêu cầu. Sử dụng cơ bản phần mềm Autocad và Microsoft Office để quản lý hồ sơ và báo cáo công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 1-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA/QC ngành xây dựng. Sẵn sàng đi công tác ngắn hạn (dưới 1 tháng) nếu cần thiết. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan (Xây dựng, Kỹ thuật...). Biết sử dụng cơ bản phần mềm Autocad và các ứng dụng Microsoft Office. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác tốt. Nhiệt tình trong công việc và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

