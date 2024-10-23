Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Coma, số 125D Ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư hoặc với Tổng thầu (bên A) Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công, thuyết minh an toàn do bộ phận kỹ thuật thực hiện. Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình. Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình. Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu. Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình. Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng. Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán. Báo cáo: Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho Giám Đốc Dự Án và Ban Lãnh Đạo (nếu có). Lập báo cáo tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các dự án sau

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật về điện, cấp thoát nước, quản lý xây dựng hoặc kinh tế xây dựng Thành thạo việc lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án. Có khả năng quản lý, nắm bắt và phân công công việc tốt. Biết sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: AutoCad và sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc. Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Có khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, khả năng đào tạo nhân sự mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực Thưởng hiệu quả dự án, Thưởng kết quả công việc và mức độ đóng góp đối với công ty, thưởng tháng 13 và thưởng đặc biệt khi đạt thành tích cao trong công việc. Được đào tạo và tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề làm việc Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập và chế độ cao hơn khi dày dặn kinh nghiệm Được hưởng các chế độ phúc lợi mở rộng như: thưởng lễ tết, lễ... Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế theo quy định Có các chương trình đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ lâu năm (du lịch, nghỉ dưỡng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

