Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Coma, số 125D Ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư hoặc với Tổng thầu (bên A) Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công, thuyết minh an toàn do bộ phận kỹ thuật thực hiện. Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình. Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình. Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu. Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình. Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng. Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán. Báo cáo: Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho Giám Đốc Dự Án và Ban Lãnh Đạo (nếu có). Lập báo cáo tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các dự án sau
Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư hoặc với Tổng thầu (bên A)
Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công, thuyết minh an toàn do bộ phận kỹ thuật thực hiện.
Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu.
Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.
Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng.
Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán.
Báo cáo:
Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho Giám Đốc Dự Án và Ban Lãnh Đạo (nếu có).
Lập báo cáo tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các dự án sau

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật về điện, cấp thoát nước, quản lý xây dựng hoặc kinh tế xây dựng Thành thạo việc lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án. Có khả năng quản lý, nắm bắt và phân công công việc tốt. Biết sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: AutoCad và sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc. Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Có khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, khả năng đào tạo nhân sự mới.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật về điện, cấp thoát nước, quản lý xây dựng hoặc kinh tế xây dựng
Thành thạo việc lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án. Có khả năng quản lý, nắm bắt và phân công công việc tốt.
Biết sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng: AutoCad và sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc.
Ham học hỏi, cầu tiến, có nguyện vọng làm việc gắn bó lâu dài với công ty.
Có khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, khả năng đào tạo nhân sự mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực Thưởng hiệu quả dự án, Thưởng kết quả công việc và mức độ đóng góp đối với công ty, thưởng tháng 13 và thưởng đặc biệt khi đạt thành tích cao trong công việc. Được đào tạo và tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề làm việc Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập và chế độ cao hơn khi dày dặn kinh nghiệm Được hưởng các chế độ phúc lợi mở rộng như: thưởng lễ tết, lễ... Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế theo quy định Có các chương trình đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ lâu năm (du lịch, nghỉ dưỡng)
Lương theo thỏa thuận tùy theo năng lực
Thưởng hiệu quả dự án, Thưởng kết quả công việc và mức độ đóng góp đối với công ty, thưởng tháng 13 và thưởng đặc biệt khi đạt thành tích cao trong công việc.
Được đào tạo và tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và tay nghề làm việc
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập và chế độ cao hơn khi dày dặn kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ phúc lợi mở rộng như: thưởng lễ tết, lễ...
Được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế theo quy định
Có các chương trình đãi ngộ đặc biệt đối với cán bộ lâu năm (du lịch, nghỉ dưỡng)
Được phép nghỉ 12 ngày phép/năm vẫn hưởng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ds

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-qs-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job225479
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu BC Agency
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Authentik Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
4 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Khỏe Plus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khỏe Plus Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Thygesen Textile Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ làm bánh Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Công ty Cổ phần dịch vụ Logistics Hoàn Vũ
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC INTRO ART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC INTRO ART
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Star Fashion Company Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Lập Phương Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Lập Phương Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CapitaLand (Vietnam) Holdings Pte., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand (Vietnam) Holdings Pte., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kurihara Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm