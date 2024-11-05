Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

- Lập dự toán công trình xây dựng, hoàn thiện nội thất cao cấp.

- Bóc tách kiểm tra khối lượng, bóc tách chi phí, báo giá thi công các công trình.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

- Cập nhật giá cả, thị trường vật tư thiết bị, các hệ số tính toán giá thành công trình, các văn bản pháp quy về lập & quản lý chi phí xây dựng công trình.

- Liên hệ với nhà cung cấp để trao đổi giá cả, chủng loại vật tư.

- Lập định mức vật tư sử dụng cho công trình.

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Cấp Trên.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm dự toán xây dựng, đo, bóc tách khối lượng, lập dự toán, hồ sơ thầu.

- Đọc và hiểu được bản vẽ thiết kế xây dựng, thi công nội, ngoại thất

- Thành thạo phần mềm dự toán G8, Autocad, các phần mềm tin học liên quan.

- Có khả năng bóc tách khối lượng chính xác, kiến thức tốt về vật liệu hoàn thiện, đơn giá thi công nội thất.

- Giao tiếp tốt, có khả năng thương lượng & đàm phán.

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, chịu được cường độ làm việc cao.

- Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của công ty khi cần thiết.

- Ưu tiên ứng viên đã làm CĐT hoặc nhà thầu nội thất chuyên nghiệp: Alliance; TTT; BoHo; 3T; NEM..

Lương: 20-25 triệu (tuỳ thuộc năng lực).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHTN, BHXH, phép năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13

Phúc lợi khác: Cơm theo ca làm việc (1 suất ăn trưa và 1 ăn xế/ ngày ), sinh nhật

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7 (8h30 – 18h00, thứ 7 làm 2 tuần/tháng)

