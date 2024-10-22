Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dốc Vân

- Yên Viên

- Gia Lâm

- Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

2.1 Thực hiện các công việc chuyên môn:
- Quản lý dự án
+ Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển của dự án từ ban đầu tới khi sản phẩm được sản xuất hàng loạt.
+ Quá trình R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm: Theo dõi tiến độ và tổng hợp báo cáo phê duyệt cho các mốc quan trọng tới khi phê duyệt thiết kế triển khai đặt hàng cho sản xuất.
+ Quá trình sản xuất thử: Tiếp tục tham gia xác nhận kết quả các đợt lắp thử, cùng nhóm phát triển cải tiến vấn đề tồn đọng của sản phẩm mới cải tiến đến khi đạt chất lượng cho sản xuất hàng loạt.
+ Quản lý các điểm thay đổi kỹ thuật của sản phẩm trong suốt quá trình.
+ Theo dõi các vấn đề phát sinh và cập nhật bài học kinh nghiệm cho các dự án phát triển
+ Hỗ trợ ban Hệ thống chất lượng trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949 / ISO 9001
- Quản lý thay đổi BOM
+ Xem xét các yêu cầu thay đổi BOM, kiểm tra xác nhận sự phù hợp tính chính xác của thông tin được đề xuất.
+ Xác nhận phê duyệt và ban hành thông tin thay đổi của BOM tới các bộ phận liên quan.
2.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học ngành điện tử, cơ khí, công nghệ ô tô và các ngành có liên quan;
3.2 Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng ưu tiên trong lĩnh vực xe máy, ô tô;
- Hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001, IATF16949
- Hiểu biết và có khả năng xây dựng các quy trình quản lý chất lượng sản phẩm; quản lý dự án.
- Tính tình tỉ mỉ, nguyên tắc và quyết liệt;
- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;
3.3 Kỹ năng/ Phẩm chất
- Tư duy logic, tính tình tỉ mỉ, cẩn thận;
- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc;

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lên tới 18 tr/tháng, có thể hơn theo năng lực và kinh nghiệm;
- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v;
- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông;
- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động;
- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc;
- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;
- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết. v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

