Tuyển Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà N01T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập tiến độ dự án và điều phối tiến độ trong quá trình triển khai đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, khách hàng. Lập, vẽ biện pháp thi công, bảo vệ biện pháp thi công với khách hàng. Giao việc thiết kế, Giao việc sản xuất, đặt mua vật tư cho dự án. Kiểm soát chi phí trong ngân sách đã được phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban đảm bảo tiến độ, chất lượng và chi phí của Dự án. Nghiệm thu, bàn giao và hoàn thiện hồ sơ dự án. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý/ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các trường Xây dựng, Kiến trúc, ... Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kết cấu thép Có kiến thức về các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu Trung thực, đạo đức tốt Tư duy logic, có khả năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo. Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, word, excel... Ứng viên sử dụng được ngoại ngữ (tiếng anh) là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận (15tr – 20tr) Điều chỉnh lương 1 năm/lần Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm Tham gia du lịch hàng năm Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến. Có cơ hội làm việc với các khách hàng nước ngoài như: Nhật, Hàn, ... Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Cung câp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.